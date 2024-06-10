Кинокомпания Валдиса Пельша терпит многомиллионные убытки

Кинокомпания ООО "Документалист", которой владеет российский телепродюсер и телеведущий Валдис Пельш, за год ушла в минус почти на 20 миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT.

Ведущий культовой телеигры "Угадай мелодию" в последнее время нашёл для себя новое увлечение — съёмки документального кино. Он учредил кинокомпанию ООО "Документалист", дела которой в 2022 году шли в гору. Сумма чистой выручки Пельша от документалок составляла 15 миллионов рублей. Однако к 2023 году краски начали сгущаться. Предприятие кое-как закончило год, а его убытки составили около 19,5 миллиона.

Но финансовые трудности не смогли поколебать уверенность Пельша. Он продолжает заниматься полюбившимся ему ремеслом, а около месяца назад даже презентовал свой новый фильм о Юрие Гагарине на фестивале "Циолковский" в Калуге.