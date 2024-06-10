Баста повздорил с гаишниками после концерта и ушёл пешком без машины
В Красноярске рэпер Баста покинул авто, когда его не пропустили через пробку
Рэпер Баста. Фото © VK / Вася Вакуленко
Российский рэпер и продюсер Василий Вакуленко (Баста) не смог договориться с гаишниками в Красноярске, чтобы те пропустили его машину через дорожный затор. Артист был вынужден оставить автомобиль и пойти пешком. Об этом пишет телеграм-канал Kras Mash.
Баста идёт по мосту вместе с фанатами. Видео © Telegram / Kras Mash
Зрители, побывавшие на выступлении Басты, рассказали, что рэпер угодил в пробку на выезде с острова Татышев. Сотрудники ГАИ не пропустили его машину вперёд всех, после чего Вакуленко, оставив авто на дороге, пошёл пешком по мосту вместе с фанатами под их хвалебные возгласы.
А ранее актёр Вадим Демчог, сыгравший доктора Купитмана в "Интернах", устроил погром на парковке на Варшавском шоссе в Москве. Артист заплатил 800 рублей за стоянку и требовал, чтобы охранник пропустил его на специальное парковочное место, однако тот ему отказал, после чего актёр попробовал протаранить заграждение.