Баста повздорил с гаишниками после концерта и ушёл пешком без машины

Российский рэпер и продюсер Василий Вакуленко (Баста) не смог договориться с гаишниками в Красноярске, чтобы те пропустили его машину через дорожный затор. Артист был вынужден оставить автомобиль и пойти пешком. Об этом пишет телеграм-канал Kras Mash.

Баста идёт по мосту вместе с фанатами. Видео © Telegram / Kras Mash

Зрители, побывавшие на выступлении Басты, рассказали, что рэпер угодил в пробку на выезде с острова Татышев. Сотрудники ГАИ не пропустили его машину вперёд всех, после чего Вакуленко, оставив авто на дороге, пошёл пешком по мосту вместе с фанатами под их хвалебные возгласы.