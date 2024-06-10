Звезда "9 роты" Чадов не только тайно женился, но и готовится стать папой во второй раз

Знаменитый актёр Алексей Чадов, которого многие знают по участию в таких знаменитых фильмах, как "9 рота", "Любовь в большом городе", "Ночной дозор" и "Дневной дозор", оказывается, готовится снова стать папой! Его новоиспечённая вторая супруга Лейсан сегодня поделилась счастливой новостью и показала округлившийся живот.

Свадьба Алексея Чадова и Лейсан. Фото © VK / Алексей Чадов

Несмотря на желание пары оставаться в тени и не афишировать свои отношения и подробности личной жизни, Лейсан всё же не смогла удержаться и не рассказать о такой благой вести. Девушка выложила красивое видео с большим животом, на котором прекрасно видно, что скоро в их семье случится пополнение.

Лейсан и Алексей Чадов скоро станут родителями. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lisssichkaaa

Напомним, что до этого Чадов был в браке с Агнией Дитковските. В 2014 году у них родился пока единственный сын Фёдор. Однако отношения это не спасло, и уже в 2015 году пара развелась. Горевал и оставался холостяком актёр недолго. Через три года Алексей встретил свою будущую супругу Лейсан Галимову и влюбился без памяти. Через несколько лет совместной жизни, 10 декабря 2023 года, пара тайно сыграла свадьбу, о чём относительно недавно стало известно.

Тогда Чадов прокомментировал эту новость так: "Я решил сделать Лейсан предложение, от которого она не смогла бы отказаться. Не хотели афишировать данное решение, поэтому праздник прошёл в семейном кругу. Даже близкие друзья были не в курсе. Некоторые успели обидеться, но нам так захотелось. Без суеты, сосредоточиться на друг друге и наслаждаться моментом в кругу родных".