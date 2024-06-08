Совместимость мужчины и женщины по дате рождения: пары, которым не суждено быть вместе

Вычислить совместимость мужчины и женщины по дате рождения несложно. Для начала нужно узнать так называемое число судьбы. Чтобы вычислить его, необходимо сложить все цифры даты рождения обоих партнёров. Предположим, любимый мужчина родился 25.03.1996 г., а женщина — 17.03.1997 г. Такие цифры нужно сложить следующим образом: 2 + 5 + 0 + 3 + 1 + 9 + 9 + 6 (дата рождения мужчины) + 1 + 7 + 0 + 3 + 1 + 9 + 9 + 7 (дата рождения женщины) = 72.

Однако двузначное число судьбы нам не подойдёт, поскольку оно должно быть однозначным. Чтобы привести его к подходящему значению, нужно к 7 прибавить цифру 2, получится 9. На основе этой цифры и нужно прочитать расшифровку.

Как узнать совместимость в любви по дате рождения

Любовная совместимость по дате рождения: на что рассчитывать в зависимости от получившейся цифры? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fizkes

Получилась единица. Совместимость по дате рождения между мужчиной и женщиной, которым выпала цифра 1, хорошая. Партнёры будут доверять друг другу. Между ними всю жизнь будут взаимопонимание, бурные эмоции и страсть. Отношения продлятся долго.

Вышла двойка. Нумерологическая совместимость положительная. В отношениях всегда будет гармония. Каждый член семьи дополняет другого. Ссоры если и станут возникать, то крайне редко.

Число три. Положительная совместимость по дате рождения. Оба партнёра не стремятся устроить конфликт, решают все вопросы мирно. Не пытаются захватить власть над другим. Пара будет проводить время вместе, заниматься творчеством и постоянно болтать.

Получилась четвёрка. Совместимость по дате рождения у тех, у кого получилась цифра 4, не очень хорошая. Постоянно будут возникать конфликты. Притираться придётся долго. Но если получится сделать это, то брак продержится долго.

Вышло число пять. Если выпало это число, то любовная совместимость высокая. Вместе пара будет много путешествовать и исследовать мир. Между партнёрами всегда будут страсть и романтика.

Любовную совместимость мужчины и женщины по дате рождения можно узнать, посмотрев расшифровку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / James benjamin

Шестёрка. Совместимость по дате рождения между мужчиной и женщиной, у кого получилась цифра 6, не слишком хорошая. В отношениях, согласно нумерологии, будет мало страсти. Возможны даже измены, поскольку одному из партнёров не будет хватать внимания.

Число семь. Хорошая любовная совместимость. Такие влюблённые мудро и ответственно относятся к любым ситуациям в жизни. При возникновении проблем без труда найдут решение. Поэтому и ссоры решают не скандалами, а разговорами.

Получилась восьмёрка. Совместимость в любви положительная. В таких отношениях будут взаимоуважение и страсть. Но чувства могут угаснуть весьма быстро, если мужчина и женщина не станут относиться друг к другу серьёзно.

Девятка. Совместимость по дате рождения между мужчиной и женщиной плохая. Оба партнёра витают в облаках, мечтают о романтичных отношениях и ждут от партнёра гораздо больше, чем тот способен дать. Когда возлюбленные поймут, с кем встречаются на самом деле, почти сразу произойдёт расставание.