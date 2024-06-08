Тест: колдун, вампир или медиум — кто вы из "Битвы экстрасенсов"?
Грандиозный финал любимого шоу уже сегодня, а значит, пришло время узнать, на кого из героев вы похожи больше всего! Раскройте свою внутреннюю сущность и определите, кто из "Битвы экстрасенсов" вам ближе по духу.
Откройте печать мира мистики и сверхъестественного, отвечая на простые и забавные вопросы. Узнайте, что скрывается в глубинах вашей души: таинственная многогранность Артёма Краснова или решительность и природная сила Виктории Райдос. Кто знает, возможно, вы обнаружите в себе неожиданные способности, которые помогут взглянуть на себя с новой стороны.
Мы не медиумы, но про ваше будущее рассказали в тесте "Кем вы будете в следующей жизни". А если вас интересует жизнь героев проекта, то Life.ru рассказывал недавно о задержании участницы "Битвы экстрасенсов" Алёны Полынь.
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