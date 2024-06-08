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8 июня, 10:00

Тест: колдун, вампир или медиум — кто вы из "Битвы экстрасенсов"?

Грандиозный финал любимого шоу уже сегодня, а значит, пришло время узнать, на кого из героев вы похожи больше всего! Раскройте свою внутреннюю сущность и определите, кто из "Битвы экстрасенсов" вам ближе по духу.

Откройте печать мира мистики и сверхъестественного, отвечая на простые и забавные вопросы. Узнайте, что скрывается в глубинах вашей души: таинственная многогранность Артёма Краснова или решительность и природная сила Виктории Райдос. Кто знает, возможно, вы обнаружите в себе неожиданные способности, которые помогут взглянуть на себя с новой стороны.

Мы не медиумы, но про ваше будущее рассказали в тесте "Кем вы будете в следующей жизни". А если вас интересует жизнь героев проекта, то Life.ru рассказывал недавно о задержании участницы "Битвы экстрасенсов" Алёны Полынь.

Тест: "Музга, зубарь, бучило". Сколько слов-диалектизмов вы отгадаете с первого раза?
Тест: "Музга, зубарь, бучило". Сколько слов-диалектизмов вы отгадаете с первого раза?
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Александра Иванова
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