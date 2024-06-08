Тест: колдун, вампир или медиум — кто вы из "Битвы экстрасенсов"?

Грандиозный финал любимого шоу уже сегодня, а значит, пришло время узнать, на кого из героев вы похожи больше всего! Раскройте свою внутреннюю сущность и определите, кто из "Битвы экстрасенсов" вам ближе по духу.