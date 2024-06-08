Сотрудники общепита поделились трешем с работы, и эти 10 фото доведут до истерики
Все знают, какой ужас может твориться на кухнях в ресторанах. И чаще всего работники пытаются его изо всех сил скрыть. Но иногда ситуация обостряется так, что даже они начинают всем жаловаться. Вот 10 примеров ужасов с рабочих мест бедолаг.
"А можно поварам просто на обед, нормально сесть и поесть за столом!?" — Honest_Concentrate85.
Фото © Reddit / Honest_Concentrate85
"Моего посудомойщика, который был сильно пьян, отправили домой после того, как поймали спящим в туалете для клиентов. Угадайте, кто теперь должен убирать за ним..." — lechuga217.
Фото © Reddit / lechuga217
"Мои помощники на кухне устали нарезать лук", — Themightyquinja.
Фото © Reddit / Themightyquinja
"Худший день в истории соусов", — gravewisdom.
Фото © Reddit / gravewisdom
"Кто-то вставил весь сценарий "Шрека" в раздел "Комментарий" к своему заказу", — Wrong-Tip-7073.
Фото © Reddit / Wrong-Tip-7073
"Суп дня! (Мойщик посуды отказывается менять воду, говорит, у него 40-летний опыт и ему лучше знать)", — burnedflag.
Фото © Reddit / burnedflag
"А как вы сушите свои половые тряпки?" — brisvegasvip.
Фото © Reddit / brisvegasvip
"Новичку сказали процедить бульон", — Thebassistcain.
Фото © Reddit / Thebassistcain
"Вытяжка на моей кухне такая громкая, что нам выдают беруши", — MrSmallMedium.
Фото © Reddit / MrSmallMedium
"Пожарный инспектор случайно активировал у нас детекторы дыма", — BadFishCM.
Фото © Reddit / BadFishCM
Reddit / lechuga217, burnedflag