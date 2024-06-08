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8 июня, 08:00

Сотрудники общепита поделились трешем с работы, и эти 10 фото доведут до истерики

Все знают, какой ужас может твориться на кухнях в ресторанах. И чаще всего работники пытаются его изо всех сил скрыть. Но иногда ситуация обостряется так, что даже они начинают всем жаловаться. Вот 10 примеров ужасов с рабочих мест бедолаг.

"А можно поварам просто на обед, нормально сесть и поесть за столом!?" Honest_Concentrate85.

Фото © Reddit / Honest_Concentrate85

Фото © Reddit / Honest_Concentrate85

"Моего посудомойщика, который был сильно пьян, отправили домой после того, как поймали спящим в туалете для клиентов. Угадайте, кто теперь должен убирать за ним..." lechuga217.

Фото © Reddit / lechuga217

Фото © Reddit / lechuga217

"Мои помощники на кухне устали нарезать лук", — Themightyquinja.

Фото © Reddit / Themightyquinja

Фото © Reddit / Themightyquinja

"Худший день в истории соусов", — gravewisdom.

Фото © Reddit / gravewisdom

Фото © Reddit / gravewisdom

"Кто-то вставил весь сценарий "Шрека" в раздел "Комментарий" к своему заказу", — Wrong-Tip-7073.

Фото © Reddit / Wrong-Tip-7073

Фото © Reddit / Wrong-Tip-7073

"Суп дня! (Мойщик посуды отказывается менять воду, говорит, у него 40-летний опыт и ему лучше знать)", — burnedflag.

Фото © Reddit / burnedflag

Фото © Reddit / burnedflag

"А как вы сушите свои половые тряпки?" brisvegasvip.

Фото © Reddit / brisvegasvip

Фото © Reddit / brisvegasvip

"Новичку сказали процедить бульон", — Thebassistcain.

Фото © Reddit / Thebassistcain

Фото © Reddit / Thebassistcain

"Вытяжка на моей кухне такая громкая, что нам выдают беруши", — MrSmallMedium.

Фото © Reddit / MrSmallMedium

Фото © Reddit / MrSmallMedium

"Пожарный инспектор случайно активировал у нас детекторы дыма", — BadFishCM.

Фото © Reddit / BadFishCM

Фото © Reddit / BadFishCM

Квиз: Отличи стихи Пушкина от строчек из русского рэпа!
Квиз: Отличи стихи Пушкина от строчек из русского рэпа!
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Reddit / lechuga217, burnedflag

Сергей Трофимов
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