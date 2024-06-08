Сотрудники общепита поделились трешем с работы, и эти 10 фото доведут до истерики

Все знают, какой ужас может твориться на кухнях в ресторанах. И чаще всего работники пытаются его изо всех сил скрыть. Но иногда ситуация обостряется так, что даже они начинают всем жаловаться. Вот 10 примеров ужасов с рабочих мест бедолаг.