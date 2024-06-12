Как сложились судьбы героев сериала "Моя прекрасная няня" спустя 20 лет после премьеры

Сериал "Моя прекрасная няня" очаровал нас всех с первой же серии. Знаменитая музыкальная заставка и харизматичные герои сделали его одним из самых популярных российских ситкомов. В конце мая ушла из жизни главная звезда шоу — Анастасия Заворотнюк. Давайте вспомним, как сложилась судьба других актёров сериала!

Анастасия Заворотнюк: незабвенная няня Вика

Что стало с Анастасией Заворотнюк из "Моей прекрасной няни"? Кадр из фильма "Моя прекрасная няня", режиссёр Алексей Кирющенко и др., сценарист Фрэн Дрешер и др. / Kinopoisk, © ТАСС / Виноградов Сергей

Анастасия Заворотнюк, сыгравшая Вику Прутковскую, стала настоящим символом сериала. После завершения съёмок она участвовала в успешных проектах, таких как "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время" и "Мамы". На телевидении она запомнилась как ведущая шоу "Настя", "Танцы со звёздами" и "Ледниковый период". В 2019 году у актрисы диагностировали рак мозга, и после пяти лет борьбы она ушла из жизни в возрасте 53 лет. Заворотнюк похоронена на Троекуровском кладбище.

Любовь Полищук: мама с блинчиками

Как сложилась жизнь Любови Полищук после "Моей прекрасной няни"? Кадр из фильма "Моя прекрасная няня", режиссёр Алексей Кирющенко и др., сценарист Фрэн Дрешер и др. / Kinopoisk, © ТАСС / Александр Куров

Любовь Полищук, сыгравшая Любовь Григорьевну Прутковскую, также оставила незабываемый след в сериале. Её фразы "Нэ мамкай!" и "Блинчык бэз смэтанки" стали культовыми. К сожалению, у актрисы был рак позвоночника, она скончалась в 2006 году. Её похоронили на Троекуровском кладбище, рядом с недавно скончавшейся Анастасией Заворотнюк.

Александра Назарова: легендарная баба Надя

Александра Назарова: что стало с бабой Надей из "Моей прекрасной няни"? Кадр из фильма "Моя прекрасная няня", режиссёр Алексей Кирющенко и др., сценарист Фрэн Дрешер и др. / Kinopoisk, © ТАСС / Елена Никитченко

Александра Назарова, исполнившая роль бабушки Вики — бабы Нади, была одной из самых ярких актрис сериала. Назарова до конца жизни выступала на сцене Театра имени Ермоловой. В 2019 году она скончалась от полиорганной недостаточности, вызванной заболеванием лёгких. Актриса также похоронена на Троекуровском кладбище.

Екатерина Дубакина: юная Маша

Екатерина Дубакина: чем занимается Маша из "Моей прекрасной няни"? Кадр из фильма "Моя прекрасная няня", режиссёр Алексей Кирющенко и др., сценарист Фрэн Дрешер и др. / Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sikoraksa

Екатерина Дубакина, сыгравшая Машу Шаталину, после "Моей прекрасной няни" снялась в фильме "Жара" и сериалах "Метод" и "Про веру". Она также выступала в Театре на Малой Бронной и создала свой театр — Театр "Дело молодых". В 2021 году Дубакина вышла замуж и продолжает активно работать в театре и кино.

Павел Сердюк: шкодливый Дениска

Что произошло с Павлом Сердюком из "Моей прекрасной няни"? Кадр из фильма "Моя прекрасная няня", режиссёр Алексей Кирющенко и др., сценарист Фрэн Дрешер и др. / Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yana_chernovarr

Павел Сердюк, сыгравший Дениску Шаталина, изначально мечтал стать музыкантом. Однако после успеха сериала он перевёлся в театральное училище и снялся в сериале "Ранетки". Его брак с Аней Рудневой из "Ранеток" распался спустя три года. Сегодня Сердюк ведёт затворнический образ жизни и занимается ремонтом автомобилей.

Ирина Андреева: смышлёная Ксюша

Как изменилась жизнь Ирины Андреевой, сыгравшей Ксюшу из "Моей прекрасной няни"? Кадр из фильма "Моя прекрасная няня", режиссёр Алексей Кирющенко и др., сценарист Фрэн Дрешер и др. / Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iri.and

Ирина Андреева, исполнившая роль Ксюши Шаталиной, после завершения съёмок переехала в Лондон, где окончила Королевский колледж. Сейчас она живёт в Женеве и предпочитает не рассказывать о своей личной жизни.

Сергей Жигунов: серьёзный Максим Викторович

Что стало с Сергеем Жигуновым после "Моей прекрасной няни"? Кадр из фильма "Моя прекрасная няня", режиссёр Алексей Кирющенко и др., сценарист Фрэн Дрешер и др. / Kinopoisk, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сергей Жигунов, сыгравший Максима Шаталина, вернул себе былую славу благодаря "Моей прекрасной няне". После съёмок он пытался построить политическую карьеру и занимался продюсированием. В 2021 году Жигунов женился на журналистке Виктории Ворожбит.

Ольга Прокофьева: стервозная Жанна Аркадьевна

Ольга Прокофьева: что случилось с Жанной Аркадьевной из "Моей прекрасной няни"? Кадр из фильма "Моя прекрасная няня", режиссёр Алексей Кирющенко и др., сценарист Фрэн Дрешер и др. / Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iri.and

Ольга Прокофьева, сыгравшая Жанну Аркадьевну, продолжила карьеру в театре и на телевидении. Однако в личной жизни ей пришлось пережить трудности: развод с Юрием Соколовым оказался непростым. Сейчас актриса работает в Театре имени Маяковского и иногда появляется в кино.

Борис Смолкин: харизматичный дворецкий Константин

Как сложилась судьба Бориса Смолкина, сыгравшего Константина из "Моей прекрасной няни"? Кадр из фильма "Моя прекрасная няня", режиссёр Алексей Кирющенко и др., сценарист Фрэн Дрешер и др. / Kinopoisk, © ТАСС / Валентин Егоршин

Борис Смолкин, сыгравший дворецкого Константина Николаевича, предпочитает театральную профессию. Он также занимается озвучиванием фильмов, а его сын Глеб Смолкин стал звездой фигурного катания.

Олеся Железняк: шебутная Галчонок

Олеся Железняк: что стало с Галчонком из "Моей прекрасной няни"? Кадр из фильма "Моя прекрасная няня", режиссёр Алексей Кирющенко и др., сценарист Фрэн Дрешер и др. / Kinopoisk, © ТАСС / Владимир Гердо

Олеся Железняк, сыгравшая подругу Вики — Галчонка, продолжила карьеру в кино и на телевидении. Она участвовала в шоу "Ледниковый период-2" и является актрисой дубляжа. Железняк замужем и воспитывает четверых детей.