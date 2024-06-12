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12 июня, 09:23

В Крыму национализировали имущество Яценюка и Джамалы

Константинов: В Крыму национализированы активы экс-премьера Украины Яценюка

В Крыму национализировали активы нескольких украинских политиков и олигархов, в том числе бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.

"Последним решением депутатов под национализацию также попали активы Арсения Яценюка — бенефициара компании "Антей 2012", — приводит РИА "Новости" слова Константинова.

Спикер добавил, что в собственность государства были переданы учебный корпус, гараж и крупный земельный участок в Ялте. Также национализировано имущество семьи экс-депутата Украины Лидии Котеляк, активы компании "Киевгорстрой", парк-отеля "Порто Маре" (учредитель — украинец Вадим Вайспапир, спонсирующий Вооружённые силы Украины), компании "Ялтинская киностудия", отеля "Бристоль" и "Платинум банка".

Кроме того, в Крыму национализировали активы победительницы Евровидения от Украины в 2016 году Сусаны Джамаладиновой (известная как Джамала), в том числе движимое и недвижимое имущество, два земельных участка и жилое здание в Алуште, которое оформлено на родственников артистки. Константинов напомнил, что певица объявлена в розыск за распространение фейков о ВС России. Также против Джамалы возбудили уголовное дело.

В Крыму сообщили о пакете национализации активов украинских олигархов
В Крыму сообщили о пакете национализации активов украинских олигархов

А ранее Life.ru писал, что в Крыму национализировали квартиру семьи олигарха Виталия Хомутынника, который является соратником Владимира Зеленского. Жильё находится в посёлке Ливадия — на Южном берегу Крыма.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Holikov

Дарья Нарыкова
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