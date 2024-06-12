В Крыму национализировали имущество Яценюка и Джамалы
Константинов: В Крыму национализированы активы экс-премьера Украины Яценюка
В Крыму национализировали активы нескольких украинских политиков и олигархов, в том числе бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.
"Последним решением депутатов под национализацию также попали активы Арсения Яценюка — бенефициара компании "Антей 2012", — приводит РИА "Новости" слова Константинова.
Спикер добавил, что в собственность государства были переданы учебный корпус, гараж и крупный земельный участок в Ялте. Также национализировано имущество семьи экс-депутата Украины Лидии Котеляк, активы компании "Киевгорстрой", парк-отеля "Порто Маре" (учредитель — украинец Вадим Вайспапир, спонсирующий Вооружённые силы Украины), компании "Ялтинская киностудия", отеля "Бристоль" и "Платинум банка".
Кроме того, в Крыму национализировали активы победительницы Евровидения от Украины в 2016 году Сусаны Джамаладиновой (известная как Джамала), в том числе движимое и недвижимое имущество, два земельных участка и жилое здание в Алуште, которое оформлено на родственников артистки. Константинов напомнил, что певица объявлена в розыск за распространение фейков о ВС России. Также против Джамалы возбудили уголовное дело.
А ранее Life.ru писал, что в Крыму национализировали квартиру семьи олигарха Виталия Хомутынника, который является соратником Владимира Зеленского. Жильё находится в посёлке Ливадия — на Южном берегу Крыма.
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