В Крыму национализировали имущество Яценюка и Джамалы

Спикер добавил, что в собственность государства были переданы учебный корпус, гараж и крупный земельный участок в Ялте. Также национализировано имущество семьи экс-депутата Украины Лидии Котеляк, активы компании "Киевгорстрой", парк-отеля "Порто Маре" (учредитель — украинец Вадим Вайспапир, спонсирующий Вооружённые силы Украины), компании "Ялтинская киностудия", отеля "Бристоль" и "Платинум банка".

Кроме того, в Крыму национализировали активы победительницы Евровидения от Украины в 2016 году Сусаны Джамаладиновой (известная как Джамала), в том числе движимое и недвижимое имущество, два земельных участка и жилое здание в Алуште, которое оформлено на родственников артистки. Константинов напомнил, что певица объявлена в розыск за распространение фейков о ВС России. Также против Джамалы возбудили уголовное дело.