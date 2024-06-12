В Крыму национализировали квартиру семьи одного из соратников Зеленского

В Крыму национализировали квартиру семьи соратника Владимира Зеленского, местного политика, олигарха Виталия Хомутынника. Его жильё находится в посёлке Ливадия на южном берегу полуострова, рассказал РИА "Новости" глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Последним решением национализирована квартира и ряд других объектов, оформленных на родственников Хомутынника", — рассказал Константинов.

Под другим объектом подразумевается дом в Ливадии. По словам Константинова, это ещё не конец, работа по обнаружению объектов людей, которые совершают недружественные действия против РФ, продолжается.