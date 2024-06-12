ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 03:55

В Крыму национализировали квартиру семьи одного из соратников Зеленского

Константинов: В Крыму национализирована квартира семьи соратника Зеленского

В Крыму национализировали квартиру семьи соратника Владимира Зеленского, местного политика, олигарха Виталия Хомутынника. Его жильё находится в посёлке Ливадия на южном берегу полуострова, рассказал РИА "Новости" глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Последним решением национализирована квартира и ряд других объектов, оформленных на родственников Хомутынника", — рассказал Константинов.

Под другим объектом подразумевается дом в Ливадии. По словам Константинова, это ещё не конец, работа по обнаружению объектов людей, которые совершают недружественные действия против РФ, продолжается.

В Крыму озвучили миллиардную сумму от продажи активов украинских олигархов
В Крыму озвучили миллиардную сумму от продажи активов украинских олигархов

А ранее объекты 110 украинских физических и юридических лиц, которые подлежат национализации в Крыму, внесли в новый перечень активов. Речь идёт о лицах, поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ.

Обложка ©

Telegram / Zelenskiy / Official

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров