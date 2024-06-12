В Крыму национализировали квартиру семьи одного из соратников Зеленского
Константинов: В Крыму национализирована квартира семьи соратника Зеленского
В Крыму национализировали квартиру семьи соратника Владимира Зеленского, местного политика, олигарха Виталия Хомутынника. Его жильё находится в посёлке Ливадия на южном берегу полуострова, рассказал РИА "Новости" глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Последним решением национализирована квартира и ряд других объектов, оформленных на родственников Хомутынника", — рассказал Константинов.
Под другим объектом подразумевается дом в Ливадии. По словам Константинова, это ещё не конец, работа по обнаружению объектов людей, которые совершают недружественные действия против РФ, продолжается.
А ранее объекты 110 украинских физических и юридических лиц, которые подлежат национализации в Крыму, внесли в новый перечень активов. Речь идёт о лицах, поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ.
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