В Крыму сообщили о пакете национализации активов украинских олигархов
Константинов: В Крыму национализируют имущество 110 лиц, которые спонсируют ВСУ
Объекты 110 украинских физических и юридических лиц, которые подлежат национализации в Крыму, внесены в новый перечень активов. Речь идёт о лицах, поддерживающих киевский режим и спонсирующих Вооружённые силы Украины (ВСУ), заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Планируется пополнить перечень национализированного имущества новыми объектами, принадлежащими 110 лицам, которые поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ", — написал чиновник в телеграм-канале.
По словам Константинова, под национализацию попадёт имущество Сусаны Джамаладиновой (более известной как певица Джамала). Артистка выиграла "Евровидение" в 2016 году, представляя Украину. Константинов напомнил, что на Джамалу заведено уголовное дело, а сама она объявлена в розыск за распространение фейков о ВС РФ.
Кроме того, национализируют имущество Арсения Яценюка — бенефициара ООО "Антей 2012", холдинговой компании "Киевгорстрой", а также народного депутата Украины Лидии Котеляк. Женщина возглавляет организацию "Матери мобилизованных" и спонсирует украинских силовиков в Донбассе. Её сын служит в специализированном резерве Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, принимает участие в боевых действиях против РФ.
Константинов отметил, что под национализацию попадут также объекты, принадлежащие родственникам украинского политика Виталия Хомутынника и "другим украинским соседям Владимира Зеленского в Ливадии". Собственностью Крыма, по словам чиновника, также станет имущество ЗАО "Ялтинская киностудия", ООО "Отель "Бристоль" в Ялте и ПАО "Платинум банк".
А ранее Life.ru писал, что к национализации активов украинских олигархов приступили и в Запорожской области. В частности, под собственность региона подпадут нефтехимическая компания "Азмол" и предприятие "Бердянские жатки" в Бердянске, принадлежавшие ранее украинскому олигарху и депутату Александру Пономарёву.
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