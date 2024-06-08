В Крыму сообщили о пакете национализации активов украинских олигархов

Объекты 110 украинских физических и юридических лиц, которые подлежат национализации в Крыму, внесены в новый перечень активов. Речь идёт о лицах, поддерживающих киевский режим и спонсирующих Вооружённые силы Украины (ВСУ), заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Планируется пополнить перечень национализированного имущества новыми объектами, принадлежащими 110 лицам, которые поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ", — написал чиновник в телеграм-канале.

По словам Константинова, под национализацию попадёт имущество Сусаны Джамаладиновой (более известной как певица Джамала). Артистка выиграла "Евровидение" в 2016 году, представляя Украину. Константинов напомнил, что на Джамалу заведено уголовное дело, а сама она объявлена в розыск за распространение фейков о ВС РФ.

Кроме того, национализируют имущество Арсения Яценюка — бенефициара ООО "Антей 2012", холдинговой компании "Киевгорстрой", а также народного депутата Украины Лидии Котеляк. Женщина возглавляет организацию "Матери мобилизованных" и спонсирует украинских силовиков в Донбассе. Её сын служит в специализированном резерве Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, принимает участие в боевых действиях против РФ.

Константинов отметил, что под национализацию попадут также объекты, принадлежащие родственникам украинского политика Виталия Хомутынника и "другим украинским соседям Владимира Зеленского в Ливадии". Собственностью Крыма, по словам чиновника, также станет имущество ЗАО "Ялтинская киностудия", ООО "Отель "Бристоль" в Ялте и ПАО "Платинум банк".