В Запорожской области приступили к национализации активов украинских олигархов

Власти Запорожской области приступили к процедуре национализации активов украинских олигархов. Об этом рассказал журналистам на полях ПМЭФ и.о. вице-премьера правительства региона Юрий Гуськов.

Среди таких активов он назвал нефтехимическую компанию "Азмол" и предприятие "Бердянские жатки" в Бердянске, принадлежавшие ранее украинскому олигарху и депутату Александру Пономарёву. На сегодняшний день они уже переданы во временное администрирование Корпорации развития региона.