В Запорожской области приступили к национализации активов украинских олигархов
Гуськов: В Запорожской области национализируют активы украинских олигархов
Власти Запорожской области приступили к процедуре национализации активов украинских олигархов. Об этом рассказал журналистам на полях ПМЭФ и.о. вице-премьера правительства региона Юрий Гуськов.
Среди таких активов он назвал нефтехимическую компанию "Азмол" и предприятие "Бердянские жатки" в Бердянске, принадлежавшие ранее украинскому олигарху и депутату Александру Пономарёву. На сегодняшний день они уже переданы во временное администрирование Корпорации развития региона.
"К концу года мы предполагаем, что казна будет наполнена определёнными активами, с которыми мы сможем уже работать", — приводит слова Гуськова РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что трёхкомнатный пентхаус площадью более 120 квадратных метров в Ливадии, принадлежавший семье Зеленских, национализировали в пользу Республики Крым. 30 октября квартиру продали на аукционе за 44,3 миллиона рублей. Недвижимость приобрела семья из Москвы, которая хочет проводить летний отпуск на полуострове. Вырученные средства отправлены на цели спецоперации и помощь российским военнослужащим.
Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС