СБУ заявила о национализации "имущества Балицкого" на 266 миллионов рублей

Украина национализировала имущество более чем на 120 миллионов гривен (266 миллионов рублей), которое якобы принадлежит губернатору Запорожской области Евгению Балицкому. Об этом сообщили в телеграм-канале СБУ.

"Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины активов Евгения Балицкого. Также национализировано имущество, которым фигурант владеет через свою семью — жену, сына и отца", — говорится в сообщении.

Там рассказали, что якобы губернатор владел компанией по ремонту самолётов. При этом в Незалежной не уточнили, что большая часть имущества, которое "подлежит национализации", находится на территории России, в Запорожской области. Речь идёт о пяти лёгких самолётах, трёх квартирах, частном доме, двух земельных участках и четырёх автомобилях, в числе которых "Лексус" и БМВ.