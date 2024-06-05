Запад хочет гасить кредит Украине доходами от российских активов
Йеллен: Запад хочет дать кредит Украине с погашением за счёт активов России
На Западе подумывают о возможности предоставлять кредит Украине, который мог бы погашаться из доходов, полученных от замороженных российских активов. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
"Мы обсуждаем возможность предоставления Украине кредита от "Группы семи", а также возможность использования прибыли [с замороженных российских активов] для погашения тех кредитов, которые будут предоставлены", — пояснила Йеллен.
Она сообщила, что этот подход завоевал значительную поддержку. Инициатива будет доработана и представлена главам на следующей встрече G7. Пока что США согласовывают с партнёрами и союзниками пути использования российских активов для оказания помощи ВСУ.
Напомним, 21 мая Еврокомиссия анонсировала изъятие доходов от российских активов в пользу Украины. Оно состоится уже в июле этого года. В Кремле пообещали не оставлять выходку Брюсселя без ответа. Между тем Венгрия заблокировала изъятие доходов от российских активов и ежегодную отправку Киеву двух миллиардов евро. Вопрос, обсуждавшийся несколько месяцев, не получил абсолютную поддержку на финальном голосовании, так как Будапешт выступил против.
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