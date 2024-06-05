Запад хочет гасить кредит Украине доходами от российских активов

На Западе подумывают о возможности предоставлять кредит Украине, который мог бы погашаться из доходов, полученных от замороженных российских активов. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

"Мы обсуждаем возможность предоставления Украине кредита от "Группы семи", а также возможность использования прибыли [с замороженных российских активов] для погашения тех кредитов, которые будут предоставлены", — пояснила Йеллен.