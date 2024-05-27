В Австралии отказались конфисковать российские активы

Конституция Австралии не позволяет конфисковать российские активы. Об этом заявил министр обороны страны Ричард Марлз в эфире местного телеканала и радиостанции ABC. При этом он обратил внимание, что Канберра "делает всё, что может", для давления на Россию и Белоруссию, включая заморозку средств и экономические санкции.