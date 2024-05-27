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27 мая, 11:40

В Австралии отказались конфисковать российские активы

Министр обороны Австралии Марлз: Конфисковать активы РФ не позволяет конституция

Конституция Австралии не позволяет конфисковать российские активы. Об этом заявил министр обороны страны Ричард Марлз в эфире местного телеканала и радиостанции ABC. При этом он обратил внимание, что Канберра "делает всё, что может", для давления на Россию и Белоруссию, включая заморозку средств и экономические санкции.

"Но есть конституционные проблемы, связанные с простым захватом этих активов и их использованием", — заключил Ричард Марлз.

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Ранее главы Минфинов стран G7 не приняли финального решения по российским активам из-за "сложностей технического характер". При этом страны, входящие в "Большую семёрку", намерены и дальше вводить санкции против источников дохода РФ, включая сферу энергетики и будущие добывающие мощности страны.

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Shutterstock / FOTODOM / Benny Marty

Марина Калегина
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