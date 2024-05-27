В Австралии отказались конфисковать российские активы
Министр обороны Австралии Марлз: Конфисковать активы РФ не позволяет конституция
Конституция Австралии не позволяет конфисковать российские активы. Об этом заявил министр обороны страны Ричард Марлз в эфире местного телеканала и радиостанции ABC. При этом он обратил внимание, что Канберра "делает всё, что может", для давления на Россию и Белоруссию, включая заморозку средств и экономические санкции.
"Но есть конституционные проблемы, связанные с простым захватом этих активов и их использованием", — заключил Ричард Марлз.
Ранее главы Минфинов стран G7 не приняли финального решения по российским активам из-за "сложностей технического характер". При этом страны, входящие в "Большую семёрку", намерены и дальше вводить санкции против источников дохода РФ, включая сферу энергетики и будущие добывающие мощности страны.
Shutterstock / FOTODOM / Benny Marty