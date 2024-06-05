На Украине заявили об аресте российских активов на внушительную сумму
Украинские власти арестовали активы на $940 млн, объяснив это их связью с РФ
Украинские власти арестовали и изъяли в собственность государства активы на сумму почти 940 миллионов долларов. Такое решение объяснили тем, что, по данным полиции Незалежной, эти средства якобы имеют связь с Российской Федерацией. Об этом рассказал глава департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель.
"В целом обнаружили и арестовали активы на 38 млрд гривен (чуть меньше 940 миллионов долларов. — Прим. Life.ru). Все они сейчас работают на благо и нужды Украины, включая потребности вооружённых сил", — заявил он в беседе с "РБК-Украина".
По мнению украинского руководства, все активы, которые подверглись аресту, принадлежали гражданам России. Рубель добавил, что после конфискаций ВСУ разжились вертолётом модели Bell 427, самолётом Gulfstream G650, 47 грузовиками, 55 легковыми автомобилями и тремя полуприцепами бортового типа.
Ранее в Белом доме заявили, что рассматривают возможность кредитовать Украину так, чтобы долг можно было погашать за счёт доходов от замороженных Западом активов Российской Федерации. Министр финансов Штатов рассказала, что эта идея снискала существенную поддержку, теперь её доработают и презентуют на ближайшей встрече "Группы семи".
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