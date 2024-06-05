На Украине заявили об аресте российских активов на внушительную сумму

Украинские власти арестовали и изъяли в собственность государства активы на сумму почти 940 миллионов долларов. Такое решение объяснили тем, что, по данным полиции Незалежной, эти средства якобы имеют связь с Российской Федерацией. Об этом рассказал глава департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель.

"В целом обнаружили и арестовали активы на 38 млрд гривен (чуть меньше 940 миллионов долларов. — Прим. Life.ru). Все они сейчас работают на благо и нужды Украины, включая потребности вооружённых сил", — заявил он в беседе с "РБК-Украина".

По мнению украинского руководства, все активы, которые подверглись аресту, принадлежали гражданам России. Рубель добавил, что после конфискаций ВСУ разжились вертолётом модели Bell 427, самолётом Gulfstream G650, 47 грузовиками, 55 легковыми автомобилями и тремя полуприцепами бортового типа.