Швейцарский парламент отказался помогать Украине
Совет кантонов Швейцарии отверг законопроект о выделении Киеву $5,6 млрд
В швейцарском парламенте завершилось голосование по закону, который предусматривал создание специального фонда для финансовой поддержки киевского режима. Проект требовал передать Украине ещё около 5,6 миллиарда долларов. Большинством голосов инициатива была отвергнута.
"Совет кантонов в понедельник 28 голосами против 15 отклонил создание Фонда безопасности Швейцарии и мира в Европе. Армия должна была получить ещё 10 миллиардов франков (11,1 миллиарда долларов. — Прим. Life.ru) до 2030 года, а Украина — 5 миллиардов (около 5,6 миллиарда долларов. — Прим. Life.ru)", — гласит заявление пресс-службы сената.
Напомним, что 1 июня о выделении Киеву 2,2 миллиарда долларов заявил Международный валютный фонд. Украина получит деньги уже в ближайшие недели. В этот же день в столице Венгрии прошла многотысячная акция протеста под названием "Марш мира". Европейцы требовали остановить спонсирование конфликта, из-за которого Запад всё сильнее рискует столкнуться с Россией на поле боя.
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