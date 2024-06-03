Швейцарский парламент отказался помогать Украине

В швейцарском парламенте завершилось голосование по закону, который предусматривал создание специального фонда для финансовой поддержки киевского режима. Проект требовал передать Украине ещё около 5,6 миллиарда долларов. Большинством голосов инициатива была отвергнута.

"Совет кантонов в понедельник 28 голосами против 15 отклонил создание Фонда безопасности Швейцарии и мира в Европе. Армия должна была получить ещё 10 миллиардов франков (11,1 миллиарда долларов. — Прим. Life.ru) до 2030 года, а Украина — 5 миллиардов (около 5,6 миллиарда долларов. — Прим. Life.ru)", — гласит заявление пресс-службы сената.