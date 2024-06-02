Киев раскритиковал план НАТО о выделении помощи на 100 млрд долларов
FT: Властям Украины не понравилась идея НАТО о выделении $100 млрд помощи
Украинские власти "не были в восторге" от обсуждаемой в НАТО идеи выделить киевскому режиму помощь на 100 миллиардов долларов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванный дипломатический источник в Североатлантическом альянсе.
"Намерение хорошее <...> Но НАТО мало что добавит", — сказал источник.
По его словам, Киев де-факто не получит новые средства, а указанная в материале сумма дублирует уже имеющуюся помощь от Брюсселя. Диписточник подчеркнул, что таким образом до руководства Незалежной пытаются донести, что подобная инициатива должна будет повысить эффективность координации и поставок. Согласно позиции сторонников инициативы, этот план гарантирует справедливый вклад всех помогающих Украине стран в зависимости от размера их ВВП.
Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США во главе Североатлантического альянса осознанно выходят на новый виток напряжённости и провоцируют Киев на бессмысленную войну с Москвой. По его словам, в Кремле слышат из-за океана очень много воинственных заявлений, которые будут иметь свои последствия.
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