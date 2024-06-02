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Регион
2 июня, 05:38

Американский полковник рассказал о недовольстве офицеров НАТО из-за Украины

Полковник Уилкерсон: Офицеры НАТО недовольны стратегией Запада на Украине

Офицеры НАТО недовольны стратегией Запада на Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Офицеры НАТО недовольны стратегией Запада на Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

У Запада нет полноценной стратегии действий на Украине, это беспокоит самых компетентных офицеров НАТО. С таким заявлением выступил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

"У них (в НАТО. — Прим. Life.ru) проблемы с руководством. Я понял, что среди тех офицеров НАТО, которые хоть чего-то стоят, наблюдается серьёзное недовольство. Они искренне говорят, что реально не знают, в чём заключается их стратегия", — рассказал он.

Также Уилкерсон отметил, что все действия США в отношении Украины призваны не решить конфликт, а принести доходы элитам и переизбрать американского лидера Джо Байдена на новый срок. По его мнению, единственный верный выход для киевского режима — прекращение огня и переговоры.

Шеф Пентагона отказался признавать ответственность НАТО в конфликте на Украине
Шеф Пентагона отказался признавать ответственность НАТО в конфликте на Украине

Ранее Life.ru рассказывал, что в НАТО боятся распада Украины в ближайшее время. Ввод небольшого количества солдат из ЕС не решит проблему, в результате этого Европа лишь заполнится мешками для трупов, считают эксперты.

Николай Рюмин
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