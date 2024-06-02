У Запада нет полноценной стратегии действий на Украине, это беспокоит самых компетентных офицеров НАТО. С таким заявлением выступил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

"У них (в НАТО. — Прим. Life.ru) проблемы с руководством. Я понял, что среди тех офицеров НАТО, которые хоть чего-то стоят, наблюдается серьёзное недовольство. Они искренне говорят, что реально не знают, в чём заключается их стратегия", — рассказал он.

Также Уилкерсон отметил, что все действия США в отношении Украины призваны не решить конфликт, а принести доходы элитам и переизбрать американского лидера Джо Байдена на новый срок. По его мнению, единственный верный выход для киевского режима — прекращение огня и переговоры.