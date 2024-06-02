"Нет вариантов спасения": В США заявили о страхе НАТО из-за Украины

"Лидеры НАТО опасаются распада Украины. Пока они гадают, что русские предпримут дальше, у них практически нет вариантов её спасения", — написал он.

По словам Брайена, Украина находится на грани краха: ВСУ несут огромные потери, а принудительно призываемые киевским режимом мужчины не способны заменить обученных бойцов. Автор делает вывод, что ввод небольшого количества солдат НАТО не решит проблему, в результате этого Европа лишь заполнится мешками для трупов.