"Нет вариантов спасения": В США заявили о страхе НАТО из-за Украины
Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Лидеры стран НАТО боятся распада Украины
Вероятное поражение Украины страшит Североатлантический блок, констатировал экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
"Лидеры НАТО опасаются распада Украины. Пока они гадают, что русские предпримут дальше, у них практически нет вариантов её спасения", — написал он.
По словам Брайена, Украина находится на грани краха: ВСУ несут огромные потери, а принудительно призываемые киевским режимом мужчины не способны заменить обученных бойцов. Автор делает вывод, что ввод небольшого количества солдат НАТО не решит проблему, в результате этого Европа лишь заполнится мешками для трупов.
Ранее Life.ru писал, что ряд стран Запада разрешили ВСУ использовать своё оружие для ударов по территории России. В частности, по данным Politico, тайный "зелёный свет" был получен от президента США Джо Байдена, но с ограничениями. Подтвердил эту информацию и офис Владимира Зеленского. В ответ в МИД России предупредили, что за эти действия альянсу придётся отвечать. По информации The Wall Street Journal, речь идёт о применении РСЗО HIMARS, ракетных систем GMLRS и артиллерии. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что представители НАТО должны понимать, "с чем играют", когда идут на этот шаг.
Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi