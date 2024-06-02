Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 22:30

"Нет вариантов спасения": В США заявили о страхе НАТО из-за Украины

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Лидеры стран НАТО боятся распада Украины

Вероятное поражение Украины страшит Североатлантический блок, констатировал экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

"Лидеры НАТО опасаются распада Украины. Пока они гадают, что русские предпримут дальше, у них практически нет вариантов её спасения", — написал он.

По словам Брайена, Украина находится на грани краха: ВСУ несут огромные потери, а принудительно призываемые киевским режимом мужчины не способны заменить обученных бойцов. Автор делает вывод, что ввод небольшого количества солдат НАТО не решит проблему, в результате этого Европа лишь заполнится мешками для трупов.

"Путь в ад": Орбан собрался помешать "безумной" Европе вступить в войну с Россией
"Путь в ад": Орбан собрался помешать "безумной" Европе вступить в войну с Россией

Ранее Life.ru писал, что ряд стран Запада разрешили ВСУ использовать своё оружие для ударов по территории России. В частности, по данным Politico, тайный "зелёный свет" был получен от президента США Джо Байдена, но с ограничениями. Подтвердил эту информацию и офис Владимира Зеленского. В ответ в МИД России предупредили, что за эти действия альянсу придётся отвечать. По информации The Wall Street Journal, речь идёт о применении РСЗО HIMARS, ракетных систем GMLRS и артиллерии. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что представители НАТО должны понимать, "с чем играют", когда идут на этот шаг.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Лариса Сафронова
  • Новости
  • НАТО
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров