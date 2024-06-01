"Жёсткое предупреждение": На Западе заявили о мощном сигнале от Путина по Украине

Российский лидер Владимир Путин послал мощный сигнал западным странам по поводу конфликта на Украине. В этом убеждены авторы Daily Express, которые проанализировали заявления президента РФ в ходе пресс-конференции в Ташкенте в конце мая.

"Путин сделал жёсткое предупреждение Западу в связи с эскалацией конфликта на Украине, подчеркнув, что это может привести к тяжёлым глобальным последствиям", — отмечается в статье издания.