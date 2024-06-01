"Жёсткое предупреждение": На Западе заявили о мощном сигнале от Путина по Украине
Daily Express: Путин указал Западу на тяжёлые последствия эскалации на Украине
Российский лидер Владимир Путин послал мощный сигнал западным странам по поводу конфликта на Украине. В этом убеждены авторы Daily Express, которые проанализировали заявления президента РФ в ходе пресс-конференции в Ташкенте в конце мая.
"Путин сделал жёсткое предупреждение Западу в связи с эскалацией конфликта на Украине, подчеркнув, что это может привести к тяжёлым глобальным последствиям", — отмечается в статье издания.
По словам журналистов, Путин подчёркивал, что представители НАТО должны понимать, "с чем играют", когда заявляют о намерении разрешить Украине атаковать цели в РФ.
Как сообщал Life.ru, ранее Киев получил от американского лидера Джо Байдена тайное разрешение на удары по России оружием США, но только вблизи участка фронта под Харьковом, где ВСУ терпит поражение за поражением. Снять действующий запрет главу Белого дома убедили советник по нацбезопасности Джейк Салливан и руководитель Госдепартамента Энтони Блинкен. Причём последний допустил, что дальность ударов оружия США по РФ будет увеличиваться.