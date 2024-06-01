Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшие недели примет решение о выделении нового транша помощи киевскому режиму. Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в финансовой организации, речь идёт о выделении 2,2 миллиарда долларов.

"Это будет в ближайшие недели", — заявил собеседник информагентства в ответ на вопрос о выделении очередной помощи от МВФ украинским властям.