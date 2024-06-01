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31 мая, 22:32

МВФ выделит Украине новый транш помощи на 2,2 миллиарда долларов

РИА "Новости": МВФ вскоре примет решение о выделении нового транша помощи Киеву

Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшие недели примет решение о выделении нового транша помощи киевскому режиму. Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в финансовой организации, речь идёт о выделении 2,2 миллиарда долларов.

"Это будет в ближайшие недели", — заявил собеседник информагентства в ответ на вопрос о выделении очередной помощи от МВФ украинским властям.

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МВФ одобрил очередной транш для Киева на 880 млн долларов

Ранее исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин прокомментировал помощь финансового института киевскому режиму. По его словам, это прямое финансирование терроризма.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kristi Blokhin

Алексей Соловьёв
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