МВФ выделит Украине новый транш помощи на 2,2 миллиарда долларов
РИА "Новости": МВФ вскоре примет решение о выделении нового транша помощи Киеву
Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшие недели примет решение о выделении нового транша помощи киевскому режиму. Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в финансовой организации, речь идёт о выделении 2,2 миллиарда долларов.
"Это будет в ближайшие недели", — заявил собеседник информагентства в ответ на вопрос о выделении очередной помощи от МВФ украинским властям.
Ранее исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин прокомментировал помощь финансового института киевскому режиму. По его словам, это прямое финансирование терроризма.
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