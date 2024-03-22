МВФ одобрил очередной транш для Киева на 880 млн долларов
Руководство МВФ одобрило выделение Киеву транша в размере 880 миллионов долларов
Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил очередное выделение помощи для киевского режима. Как говорится в обнародованном 21 марта заявлении финансового института, размер нового транша будет эквивалентен 880 миллионам долларов.
"Совет МВФ сегодня завершит третий обзор механизма расширенного финансирования для Украины, что позволило одобрить выделение суммы, эквивалентной примерно 880 миллионам долларов, которые будут направлены на поддержку её бюджета", — говорится в заявлении МВФ.
Стоит отметить, что предыдущий транш для киевского режима был одобрен МВФ в декабре прошлого года. Это случилось на фоне сообщений о том, что специалисты фонда спрогнозировали три сценария развития событий на Украине в ближайшие годы: базовый, позитивный и негативный.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи уточнил, сколько Брюссель в последний раз выделил помощи для киевского режима. По его словам, первый транш поддержки Киева от Евросоюза в этом году составил 4,5 миллиарда евро, а не 1,5 миллиарда, как ранее сообщил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.
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