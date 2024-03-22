МВФ одобрил очередной транш для Киева на 880 млн долларов

"Совет МВФ сегодня завершит третий обзор механизма расширенного финансирования для Украины, что позволило одобрить выделение суммы, эквивалентной примерно 880 миллионам долларов, которые будут направлены на поддержку её бюджета", — говорится в заявлении МВФ.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи уточнил, сколько Брюссель в последний раз выделил помощи для киевского режима. По его словам, первый транш поддержки Киева от Евросоюза в этом году составил 4,5 миллиарда евро, а не 1,5 миллиарда, как ранее сообщил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.