Международный валютный фонд (МВФ), одобряя кредиты для Киева, занимается прямым финансированием терроризма. Такое заявление в беседе с РИА "Новости" сделал исполнительный директор от России в финансовом институте Алексей Можин.

"Предоставляя поддержку Украине, фонд занимается прямым финансированием терроризма, о чём я неоднократно заявлял на заседаниях совета директоров", — подчеркнул Можин.

Как пояснил представитель фонда, выдаваемые Киеву займы лишь дают Украине возможность гасить старые долги. Поэтому в итоге прироста средств фонда практически не происходит.