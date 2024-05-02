МВФ обвинили в финансировании терроризма
Директор от России в МВФ: Фонд финансирует терроризм, поддерживая Украину
Международный валютный фонд (МВФ), одобряя кредиты для Киева, занимается прямым финансированием терроризма. Такое заявление в беседе с РИА "Новости" сделал исполнительный директор от России в финансовом институте Алексей Можин.
"Предоставляя поддержку Украине, фонд занимается прямым финансированием терроризма, о чём я неоднократно заявлял на заседаниях совета директоров", — подчеркнул Можин.
Как пояснил представитель фонда, выдаваемые Киеву займы лишь дают Украине возможность гасить старые долги. Поэтому в итоге прироста средств фонда практически не происходит.
Напомним, что в марте Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил очередное выделение помощи для киевского режима. Размер нового транша будет эквивалентен 880 миллионам долларов.
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