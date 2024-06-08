В Крыму национализируют квартиру "дружка" Зеленского
Константинов: В Крыму национализируют квартиру украинского олигарха Хомутынника
Предприниматель, основатель и глава инвестиционного фонда Cascade Investment Fund, президент Всеукраинской федерации гольфа Виталий Хомутынник. Обложка © wikipedia / Mykhail Zhadenko
Недвижимость "дружка" Владимира Зеленского Виталия Хомутынника включена в новый пакет национализации крымских активов украинских олигархов. Как рассказал РИА "Новости" глава парламента полуострова Владимир Константинов, речь идёт о квартире в посёлке Ливадия на южном берегу Крыма.
"В него (пакет. — Прим. Life.ru) вошли такие крупные активы, как парк-отель "Порто Маре" в Алуште, принадлежащий украинским собственникам, также есть и квартиры. К примеру, в доме, где покупал квартиру Зеленский, есть и квартира его дружка. Его дружок тоже купил там квартиру, и это доказано", — пояснил Константинов.
Речь идёт о квартире, принадлежащей родственникам предпринимателя, основателя и главы инвестиционного фонда Cascade Investment Fund, президента Всеукраинской федерации гольфа Виталия Хомутынника. Как пояснил спикер крымского парламента, национализированы также будут объекты недвижимости других "украинских соседей" Зеленского в Ливадии.
В прошлом году квартира Зеленского и его супруги в Крыму окончательно перешла в собственность республики. Кстати, за этой квартирой присматривала мать Хомутынника, который владеет в Ялте пятью квартирами. Также он имел доверенность на бывшее жильё Зеленского.