В Крыму национализируют квартиру "дружка" Зеленского

"В него (пакет. — Прим. Life.ru) вошли такие крупные активы, как парк-отель "Порто Маре" в Алуште, принадлежащий украинским собственникам, также есть и квартиры. К примеру, в доме, где покупал квартиру Зеленский, есть и квартира его дружка. Его дружок тоже купил там квартиру, и это доказано", — пояснил Константинов.