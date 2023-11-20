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20 ноября, 06:53

В России объявили в розыск победительницу Евровидения Джамалу

МВД РФ объявило в розыск украинскую певицу Джамалу

<p>Украинская певица Джамала. Обложка © ТАСС / Zuma</p>

Украинская певица Джамала. Обложка © ТАСС / Zuma

МВД РФ объявило в розыск украинскую певицу и актрису Джамалу (настоящее имя Сусана Алимовна Джамаладинова). В 2016-м году исполнительница заняла первое место на конкурсе Евровидение.

В базе розыска говорится, что Джамала разыскивается по уголовной статье, но по какой, не уточняется.

Бывший замминистра финансов объявлен в розыск по уголовной статье

Бывший замминистра финансов объявлен в розыск по уголовной статье

Ранее Лайф писал, что МВД РФ объявило в розыск бывшего и. о. главы администрации президента Украины Сергея Пашинского и и. о. главы украинского Министерства иностранных дел Андрея Дещица. Они обвиняются в принятии решений о начале боевых действий в 2014 году в Донбассе.

Ян Поланин
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