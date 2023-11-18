Бывший замминистра финансов объявлен в розыск по уголовной статье

МВД РФ объявило в розыск бывшего заместителя министра финансов, экс первого заместителя председателя Центробанка Сергея Алексашенко*. Это следует из базы данных розыска министерства.

Сергей Алексашенко* в базе данных розыска МВД РФ. Фото © МВД РФ

"Алексашенко* Сергей Владимирович разыскивается по статье УК", — указано в базе.

Статья, по которой разыскивается бывший чиновник, не уточняется.

Сергею Алексашенко* 63 года. В 1993–1995 годах он работал заместителем министра финансов России, в 1995–1998 годах занимал должность первого зампреда ЦБ. В 2013 году Алексашенко* уехал из РФ в США. Он неоднократно критиковал Россию, а в 2019 году даже стал внештатным советником тогдашнего президента Украины Алексея Гончарука. Кроме того, с 2020 года Алексашенко* является внештатным советником министра финансов Незалежной Сергея Марченко.

В июне Алексашенко* был включён в реестр иноагентов. В Минюсте отметили, что он распространял недостоверную информацию о проводимой российскими властями политике. В ноябре глава Комитета Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв обратился в Генпрокуратуру с призывом проверить деятельность экс-замглавы Минфина на предмет госизмены. По словам парламентария, Алексашенко* состоит в рабочей группе Стэнфордского университета, "оказывающей США активную помощь и поддержку в наложении на Россию всё новых и новых санкций".