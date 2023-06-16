Регион

Уведомления отключены

16 июня, 18:25

Лев Шлосберг и Виталий Манский признаны иноагентами

Минюст РФ добавил в реестр иноагентов режиссёра Виталия Манского

<p>Режиссёр Виталий Манский. Фото © ТАСС / Ведомости / Андрей Гордеев</p>

Режиссёр Виталий Манский. Фото © ТАСС / Ведомости / Андрей Гордеев

В список иноагентов были включены документалист Виталий Манский*, политик Лев Шлосберг*, экономист Сергей Алексашенко* и ещё несколько организаций. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ в пятницу.

Основанием стало то, что они получали финансирование из-за рубежа, выступали против специальной военной операции на Украине, а также заявляли о поддержке киевского режима.

"... Негативно высказывался в отношении граждан РФ, отождествлял РФ с нацистской Германией. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, получал поддержку со стороны иностранных источников. Проживает за пределами РФ", — говорится в пояснении относительно Манского.

Мосгорсуд отменил регистрацию Шлосберга на выборы в Госдуму

Мосгорсуд отменил регистрацию Шлосберга на выборы в Госдуму

Ранее Виктор Бут заявил Лайфу, что российские законы об иноагентах слишком либеральные. По его словам, на Западе такие обвинения могут грозить отъёмом имущества и реальным заключением.

* Признан иностранным агентом.

Ирина Фальке
  • Новости
  • Минюст РФ
  • иноагенты
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров