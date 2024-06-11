В Крыму озвучили миллиардную сумму от продажи активов украинских олигархов
Константинов: В Крыму продали активы украинских олигархов на 2,1 млрд рублей
Продажа национализированных активов украинских олигархов принесла бюджету Крыма свыше 2,1 млрд рублей, рассказал РИА "Новости" глава крымского парламента Владимир Константинов.
"В 2023 году продали на сумму 1,7 миллиарда рублей, в этом — более 416 миллионов. Таким образом, общая сумма составляет более 2,1 миллиарда рублей", — пояснил Константинов.
Он заявил, что работа по оценке национализированного имущества для будущей продажи на торгах ещё ведётся, ведь у потенциальных инвесторов и новых собственников высокий спрос на эти активы. Сейчас ведётся их инвентаризация. Константинов выразил надежду, что в бюджет поступит значительный доход до конца года.
Ранее Константинов рассказал, что объекты 110 украинских физических и юридических лиц, которые подлежат национализации в Крыму, внесены в новый перечень активов. Речь идёт о лицах, поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ.
Wikipedia / DiscoverWithDima