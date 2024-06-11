В Крыму озвучили миллиардную сумму от продажи активов украинских олигархов

"В 2023 году продали на сумму 1,7 миллиарда рублей, в этом — более 416 миллионов. Таким образом, общая сумма составляет более 2,1 миллиарда рублей", — пояснил Константинов.

Он заявил, что работа по оценке национализированного имущества для будущей продажи на торгах ещё ведётся, ведь у потенциальных инвесторов и новых собственников высокий спрос на эти активы. Сейчас ведётся их инвентаризация. Константинов выразил надежду, что в бюджет поступит значительный доход до конца года.