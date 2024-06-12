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12 июня, 11:19

Актёр Никита Кологривый оплатил долги перед налоговой в размере 1,4 млн рублей

Актёр Никита Кологривый оплатил огромные долги перед налоговой. Накануне артист внёс последний платёж по своей задолженности, сообщает SHOT.

С начала апреля этого года у Кологривого образовался долг по налогам в размере 1,4 миллиона рублей. Тогда налоговая прислала ему уведомление с требованием оплатить задолженность. В противном случае актёру могли заблокировать счета или ограничить выезд за границу. В мае Кологривый погасил половину суммы долга, а накануне выплатил оставшуюся задолженность.

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Ранее Life.ru рассказывал, что блогер и актёр озвучки Дмитрий Пучков положительно отозвался об актёрской игре Никиты Кологривого. Он отметил, что закадровое поведение человека не отражает его профессиональных навыков.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Николай Рюмин
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