Актёр Никита Кологривый оплатил долги перед налоговой в размере 1,4 млн рублей
Актёр Никита Кологривый оплатил огромные долги перед налоговой. Накануне артист внёс последний платёж по своей задолженности, сообщает SHOT.
С начала апреля этого года у Кологривого образовался долг по налогам в размере 1,4 миллиона рублей. Тогда налоговая прислала ему уведомление с требованием оплатить задолженность. В противном случае актёру могли заблокировать счета или ограничить выезд за границу. В мае Кологривый погасил половину суммы долга, а накануне выплатил оставшуюся задолженность.
Ранее Life.ru рассказывал, что блогер и актёр озвучки Дмитрий Пучков положительно отозвался об актёрской игре Никиты Кологривого. Он отметил, что закадровое поведение человека не отражает его профессиональных навыков.
ТАСС / Кирилл Кухмарь