Актёр Никита Кологривый оплатил долги перед налоговой в размере 1,4 млн рублей

С начала апреля этого года у Кологривого образовался долг по налогам в размере 1,4 миллиона рублей. Тогда налоговая прислала ему уведомление с требованием оплатить задолженность. В противном случае актёру могли заблокировать счета или ограничить выезд за границу. В мае Кологривый погасил половину суммы долга, а накануне выплатил оставшуюся задолженность.