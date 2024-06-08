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7 июня, 23:46

"Душа на разрыв": Гоблин оценил актёрскую игру Кологривого

Блогер Дмитрий Пучков: Кологривый — талантливый актёр с "душой на разрыв"

На "VK Видео" 8 июня выйдет выпуск шоу "Кстати". Как передаёт "Газета.ru", во время этой передачи более известный под псевдонимом Гоблин российский блогер Дмитрий Пучков оценил актёрскую игру Никиты Кологривого.

По словам блогера, Кологривый является талантливым актёром. Помимо того, Пучков подчеркнул, что у артиста "душа на разрыв".

"Отлично сыграл. Какие к нему претензии? То, что он за кадром себя безобразно ведёт, ну, мы все себя безобразно ведём", — заявил Гоблин после того, как комик Гарик Харламов спросил, можно ли назвать актёра дебилом.

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Ранее Life.ru писал, что, по слухам, в России могут снять адаптацию американского сериала "Сверхъестественное". Предполагается, что на главные роли возьмут Ивана Янковского и Никиту Кологривого.

Обложка ©

VK / Дмитрий Пучков

Алексей Соловьёв
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