"Душа на разрыв": Гоблин оценил актёрскую игру Кологривого

На "VK Видео" 8 июня выйдет выпуск шоу "Кстати". Как передаёт "Газета.ru", во время этой передачи более известный под псевдонимом Гоблин российский блогер Дмитрий Пучков оценил актёрскую игру Никиты Кологривого.

По словам блогера, Кологривый является талантливым актёром. Помимо того, Пучков подчеркнул, что у артиста "душа на разрыв".

"Отлично сыграл. Какие к нему претензии? То, что он за кадром себя безобразно ведёт, ну, мы все себя безобразно ведём", — заявил Гоблин после того, как комик Гарик Харламов спросил, можно ли назвать актёра дебилом.