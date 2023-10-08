На данный момент нет никаких признаков того, что Запад начал спихивать Украину и готов начать переговоры, считает блогер, писатель, публицист и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков. Он указал на непрекращающиеся поставки оружия Киеву.

"Пихают и пихают оружие. Перепридумывают — здесь не получилось, давайте вот тут полезем. Не получилось вот так, давайте сменим тут способы наступления. Нет никакой речи о том, чтобы прекратить войну на Украине. Украинцев им не жалко, они будут их губить до последнего. Будут ли давать деньги? Я не знаю", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Публицист напомнил, что деньги с продажи выращенного в Афганистане опийного мака идут американским спецслужбам и интересно было бы узнать, на что они тратятся. Причём, что характерно, в обход Конгресса. По словам Гоблина, "то, что они там что-то не записали, это не значит, что они не будут поддерживать Украину".

С другой стороны, указал собеседник, в Португалии уже жалуются, что помощь Украине "выбила" все её снаряды и страна не сможет защищаться в случае нападения. "Ломаться" Европа, уверен он, начнёт только при исчерпании запасов и когда всё покажет свою неэффективность.

"А то, что они говорят, что — ой, Украину не включили — ну и что? Точно так же, как поставляли всё, так и будут поставлять. А европейцам, повторюсь, если поломается Германия, поломается весь Евросоюз. Германия — это стержень, самая главная страна", — добавил Пучков.

Гоблин также вспомнил о прошедшей годовщине подрыва "Северных потоков", вину за что пытаются спихнуть на украинцев. Примечательно, что Германия, лишившаяся российского газа, не предъявляет Незалежной претензий. Причём понятно, что на Штаты "нельзя вякать". Всё это, учитывая указывающие на американцев улики, отлично показывает реальное лицо западной демократии, свободы и ведущегося следствия.

Что касается метода подрыва трубопровода, то раньше, напомнил Пучков, во взрывчатые вещества ещё на стадии производства подмешивали специальные вещества, которые в случае чего укажут на завод-изготовитель. Откуда у "украинцев" несколько тонн немаркированной взрывчатки и многое другое — неизвестно.

"Вопросы, вопросы и вопросы. А немцы ничего расследовать не могут. Вот судьба Евросоюза вся вот в этом подрыве газопроводов и следствии по этому поводу", — добавил он.