Гоблин Пучков назвал философию чучхе источником силы Ким Чен Ына
Гоблин Пучков: Руководитель КНДР Ким Чен Ын — крайне самостоятельный политик
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Лидер КНДР Ким Чен Ын — в высшей степени самостоятельный политик, в точности как его отец Ким Чен Ир и дед Ким Ир Сен. Самостоятельность и самодостаточность можно назвать главными отличительными чертами всего народа Северной Кореи, полагает российский блогер, писатель, публицист, переводчик Дмитрий Гоблин Пучков.
"Ким Чен Ын крайне самостоятельный. И его отец был крайне самостоятельный. И его дед был крайне самостоятельный. И Северной Кореей правит философия чучхе, то есть самодостаточности. Опираясь только на свои собственные силы, добьёмся успеха во всём, в чём нам надо", — объяснил публицист в эфире радио "Комсомольская правда".
Блогер напомнил, что в КНДР собственными силами разработали ядерное оружие. А для этого нужно было найти месторождения урана, вырыть карьеры, добыть необходимое количество урановой руды, соорудить ядерную электростанцию и облучить на ней уран, превратив его в плутоний. И это ещё не вся процедура, ведь для ядерного оружия нужны ещё и баллистические ракеты, которые будут доставлять ядерный заряд в нужную точку. Тем не менее все эти сложности северокорейцы преодолели и регулярно осуществляют пуски своих ракет, некоторые из которых пролетают над территорией Японии, и никто им в этом не указ.
Такая самодостаточность вызывает только уважение, подчеркнул Пучков. Тем более что Северную Корею при всём желании нельзя назвать плодородной страной, в основном местность там гористая, так что даже обеспечение населения достаточным количеством еды — серьёзная и непростая задача. Тем не менее гражданам КНДР удалось претворить в жизнь присказку "живём мы скромно, но спим на чистом". Северная Корея сделала себя самодостаточной во всех отношениях, а люди в этой стране очень сильны духом, подытожил Гоблин.
Напомним, накануне лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию. Он назвал свой визит демонстрацией важности отношений с Москвой. Сегодня президент РФ Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный в Амурской области. В ходе встречи северокорейский лидер заявил, Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет, и Пхеньян поддерживает это. А Путин раскрыл ещё два города из "дальневосточного турне" Ким Чен Ына.