Гоблин Пучков назвал философию чучхе источником силы Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын — в высшей степени самостоятельный политик, в точности как его отец Ким Чен Ир и дед Ким Ир Сен. Самостоятельность и самодостаточность можно назвать главными отличительными чертами всего народа Северной Кореи, полагает российский блогер, писатель, публицист, переводчик Дмитрий Гоблин Пучков.

"Ким Чен Ын крайне самостоятельный. И его отец был крайне самостоятельный. И его дед был крайне самостоятельный. И Северной Кореей правит философия чучхе, то есть самодостаточности. Опираясь только на свои собственные силы, добьёмся успеха во всём, в чём нам надо", — объяснил публицист в эфире радио "Комсомольская правда".

Блогер напомнил, что в КНДР собственными силами разработали ядерное оружие. А для этого нужно было найти месторождения урана, вырыть карьеры, добыть необходимое количество урановой руды, соорудить ядерную электростанцию и облучить на ней уран, превратив его в плутоний. И это ещё не вся процедура, ведь для ядерного оружия нужны ещё и баллистические ракеты, которые будут доставлять ядерный заряд в нужную точку. Тем не менее все эти сложности северокорейцы преодолели и регулярно осуществляют пуски своих ракет, некоторые из которых пролетают над территорией Японии, и никто им в этом не указ.