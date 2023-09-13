Нумеролог раскрыла, как "чёртова дюжина" повлияет на исход переговоров Путина и Ким Чен Ына

Сегодня, 13 сентября, на космодроме Восточный состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Многие считают 13 число несчастливым, однако экстрасенс, нумеролог Дарья Миронова в беседе с Лайфом опровергла эти домыслы. По её словам, с точки зрения профессиональной нумерологии и астрологии 13 сентября — довольно хороший день, успешный и благополучный. Как раз подходящий для того, чтобы встреча лидеров прошла в дружеском формате и дала старт долгоиграющим отношениям, продуктивной дружбе и сотрудничеству.

"13 — это хорошее число чёртовой дюжины, в которой содержится единичка (символ свободной воли) и тройка (треугольник, в котором заключено прошлое, настоящее, будущее). Число 13 всегда соответствует очень хорошему, продуктивному началу на будущее. То есть если мы делаем 13-го числа какие-то важные переговоры, какие-то важные встречи, согласовываем какие-то важные общие проекты, то они всегда имеют ориентиры на будущее", — подчеркнула Миронова.

Также имеет значение и число месяца — 9. Как говорит экстрасенс, ему соответствует птица Феникс, которая возрождается из пепла. Это ещё один знак, что любой проект, начатый 13 сентября, будет успешным и, подобно птице Феникс, будет возрождать из пепла то, что было утрачено.

"Плюс мы учитываем, что у нас идёт 2023 год. Это две двойки, ещё одна тройка на конце, между которыми находится 0, что обеспечивает инь и янь — успешное сотрудничество двухсторонних соглашений, потому что две двойки в общей сложности образуют четвёрку, а четвёрка обозначает квадрат с четырьмя сторонами света. Квадрат соответствует абсолютной стабильности не меньше чем на четыре последующих года", — добавила нумерлог.