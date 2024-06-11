"Сегодня последний день, когда мы муж и жена": Бывший Лерчек официально подвёл черту под их браком

Очередное заседание по разводу блогерской четы проходило в Москве сегодня. В зале суда бывших возлюбленных не было: присутствовали только их представители, которые отказались от комментариев для прессы. Но, судя по всему, развод — дело решённое. Сама Лерчек эту тему для своих подписчиков не освещала.

В браке у Чекалиных родились трое детей. В 2016 году в Москве появились двойняшки — Алиса и Богдан. А в марте 2022 года в Майами (США) Валерия родила третьего ребёнка по имени Лев. Почти во всех случаях, если у супругов есть несовершеннолетние дети, разводиться придётся через суд, а не через загс. Чтобы вынести решение о расторжении брака, суд обязательно должен определить, с кем из родителей после развода будут жить несовершеннолетние дети. Дополнительно, если оба супруга (или один из них) заявили такие требования, суд решает, как делится совместное имущество и получит ли один из супругов алименты на себя.