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11 июня, 15:54

"Сегодня последний день, когда мы муж и жена": Бывший Лерчек официально подвёл черту под их браком

Муж блогерши Чекалиной сообщил, что с завтрашнего дня они официально в разводе

Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Муж блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) Артём Чекалин сообщил об официальном расторжении брака. Такой новостью он поделился на личной странице в соцсетях.

"Сегодня у нас с Валерией Валерьевной развод. Сегодня последний день, когда мы муж и жена", — проинформировал Чекалин.

Очередное заседание по разводу блогерской четы проходило в Москве сегодня. В зале суда бывших возлюбленных не было: присутствовали только их представители, которые отказались от комментариев для прессы. Но, судя по всему, развод — дело решённое. Сама Лерчек эту тему для своих подписчиков не освещала.

В браке у Чекалиных родились трое детей. В 2016 году в Москве появились двойняшки — Алиса и Богдан. А в марте 2022 года в Майами (США) Валерия родила третьего ребёнка по имени Лев. Почти во всех случаях, если у супругов есть несовершеннолетние дети, разводиться придётся через суд, а не через загс. Чтобы вынести решение о расторжении брака, суд обязательно должен определить, с кем из родителей после развода будут жить несовершеннолетние дети. Дополнительно, если оба супруга (или один из них) заявили такие требования, суд решает, как делится совместное имущество и получит ли один из супругов алименты на себя.

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Напомним, после того как СК закрыл уголовное дело против Лерчек и её мужа, стало известно, что пара хочет развестись. При этом Чекалиных сразу же заподозрили в очередной хитрой схеме: дескать, так они хотят уйти от новых долгов.

Марина Калегина
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