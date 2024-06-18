Нейросеть перепела современные хиты голосами звёзд СССР, и это должен услышать каждый
"Розовое вино" голосом молодой Пугачёвой? Или, быть может, вы хотите услышать, как строки "Я Венера, ты Юпитер" спел бы Цой? С помощью нейросетей это стало возможно! Готовьтесь удивляться и наслаждаться.
Пугачёва, Киркоров, Цой и Высоцкий — как звучала бы современная музыка по радио во времена СССР? Коллаж © Life.ru Обложка © Фотохроника ТАСС, Cергей Берменьев
В каждую эпоху были свои хиты, узнать которые можно по определённому звучанию, голосу звёзд и музыкальным инструментам. Но неужели вам никогда не хотелось перенестись во времени и послушать, как бы во времена СССР — 70-х, 80-х и 90-х — звучали современные треки? Талантливый парень в "Тиктоке" под ником papazyantigran волшебным образом с помощью современных технологий изменил треки XXI века и стилизовал их под мотивы прошлого. Пугачёва, Киркоров, Высоцкий, советский хор, Цой — всё есть в этой подборке. Остаётся только навострить ушки и наслаждаться полученным результатом. А он стоит того, гарантируем!
Алла Пугачёва из СССР исполняет "Розовое вино"
Кажется, что именно ребята из XXI века перепели Пугачёву. Так невероятно правдоподобно и гармонично звучит голос Аллы Борисовны, исполняющей "Розовое вино". И эта мелодия, стилизованная под СССР, получилась на пять с плюсом! Вы только послушайте.
Молодой Филипп Киркоров перепел NILETTO
А вот другой вариант, сгенерированный нейросетью. На этот раз в роли исполнителя взяли юного Киркорова. И с первых аккордов новый хит времён СССР переносит нас в прошлое. Голос пока ещё молодого Филиппа, возможно поющего для своей возлюбленной Примадонны, вот какое настроение у этого трека.
Как бы Владимир Высоцкий спел "Витаминку"
Все песни Владимира Высоцкого бывшие советские граждане отгадывают с первых нот. Вот и у нейросети голосом артиста получилось исполнить знаменитую "Витаминку" так, как во времена СССР сделал бы это сам Высоцкий: тембр, такт, гитара — всё есть.
Хор СССР и невероятно красивое исполнение "Кометы" JONY
Песня JONY "Комета" — красива сама по себе. Казалось бы, разве кто-то может ещё лучше её исполнить? Выяснилось, что да! Нейросеть сгенерировала, как бы этот трек звучал, если бы был саундом к советскому фильму про космос. И то, какой получился результат, не описать словами — надо слушать этот шедевр.
Нейросеть оживила Владимира Высоцкого
И снова Владимир Высоцкий. Нейросеть наложила строки песни "Я Венера, ты Юпитер" на голос знаменитого советского артиста. Получилось ли у нейро-Высоцкого спеть её так, как сделал бы это Владимир из СССР? Нам кажется, что вполне. Скажем больше, звучание такого варианта трека Вани Дмитриенко даже интереснее.
Как бы современные хиты спела Алла Пугачёва в СССР
Что ни дай спеть Примадонне, всё получится классно. В этом можно убедиться, если послушать, как нейросеть сгенерировала исполнение хита Zivert голосом Аллы Борисовны. И если первая в нашей подборке песня у Пугачёвой получилась лирической, то эту явно крутили бы на местных дискотеках. Так и хочется пуститься в пляс!
Группа "Кино" Цоя перепела трек "Девочка, танцуй"
Трек про расставание "Девочка, танцуй" знают все. Оттого и интереснее послушать, как в своём знаменитом и неповторимом стиле её бы исполнила группа "Кино". Цой снова жив и поёт для вас в своей узнаваемой манере. Что интересно, сгенерированная нейросетью мелодия вписывается в привычное звучание Виктора Цоя.
Как бы хит Zivert звучал в СССР
Во времена СССР существовало множество музыкальных групп с типичными для себя мелодиями и отличительными признаками: "Самоцветы", "На-На", "Фристайл", "Весёлые ребята", "Сладкий сон" и другие. В этот раз, видимо, нейросеть вдохновилась как раз творчеством поп-музыки 70-х. Получился трек группы "Комбинация", очень напоминающий их настоящий. Как говорится, со вкусом и запахом СССР.
Времена Советского Союза являлись по истине удивительными. С одной стороны, граждане СССР верили в очень странные приметы, из-за чего готовы были даже съесть билетик из автобуса. С другой стороны, советские хозяйки подарили нам множество рецептов вкуснейшей выпечки, которыми мы пользуемся до сих пор.