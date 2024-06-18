Нейросеть перепела современные хиты голосами звёзд СССР, и это должен услышать каждый

В каждую эпоху были свои хиты, узнать которые можно по определённому звучанию, голосу звёзд и музыкальным инструментам. Но неужели вам никогда не хотелось перенестись во времени и послушать, как бы во времена СССР — 70-х, 80-х и 90-х — звучали современные треки? Талантливый парень в "Тиктоке" под ником papazyantigran волшебным образом с помощью современных технологий изменил треки XXI века и стилизовал их под мотивы прошлого. Пугачёва, Киркоров, Высоцкий, советский хор, Цой — всё есть в этой подборке. Остаётся только навострить ушки и наслаждаться полученным результатом. А он стоит того, гарантируем!

Алла Пугачёва из СССР исполняет "Розовое вино"

Видео © TikTok / papazyantigran

Кажется, что именно ребята из XXI века перепели Пугачёву. Так невероятно правдоподобно и гармонично звучит голос Аллы Борисовны, исполняющей "Розовое вино". И эта мелодия, стилизованная под СССР, получилась на пять с плюсом! Вы только послушайте.

Молодой Филипп Киркоров перепел NILETTO

Видео © TikTok / papazyantigran

А вот другой вариант, сгенерированный нейросетью. На этот раз в роли исполнителя взяли юного Киркорова. И с первых аккордов новый хит времён СССР переносит нас в прошлое. Голос пока ещё молодого Филиппа, возможно поющего для своей возлюбленной Примадонны, вот какое настроение у этого трека.

Как бы Владимир Высоцкий спел "Витаминку"

Видео © TikTok / papazyantigran

Все песни Владимира Высоцкого бывшие советские граждане отгадывают с первых нот. Вот и у нейросети голосом артиста получилось исполнить знаменитую "Витаминку" так, как во времена СССР сделал бы это сам Высоцкий: тембр, такт, гитара — всё есть.

Хор СССР и невероятно красивое исполнение "Кометы" JONY

Видео © TikTok / papazyantigran

Песня JONY "Комета" — красива сама по себе. Казалось бы, разве кто-то может ещё лучше её исполнить? Выяснилось, что да! Нейросеть сгенерировала, как бы этот трек звучал, если бы был саундом к советскому фильму про космос. И то, какой получился результат, не описать словами — надо слушать этот шедевр.

Нейросеть оживила Владимира Высоцкого

Видео © TikTok / papazyantigran

И снова Владимир Высоцкий. Нейросеть наложила строки песни "Я Венера, ты Юпитер" на голос знаменитого советского артиста. Получилось ли у нейро-Высоцкого спеть её так, как сделал бы это Владимир из СССР? Нам кажется, что вполне. Скажем больше, звучание такого варианта трека Вани Дмитриенко даже интереснее.

Как бы современные хиты спела Алла Пугачёва в СССР

Видео © TikTok / papazyantigran

Что ни дай спеть Примадонне, всё получится классно. В этом можно убедиться, если послушать, как нейросеть сгенерировала исполнение хита Zivert голосом Аллы Борисовны. И если первая в нашей подборке песня у Пугачёвой получилась лирической, то эту явно крутили бы на местных дискотеках. Так и хочется пуститься в пляс!

Группа "Кино" Цоя перепела трек "Девочка, танцуй"

Видео © TikTok / papazyantigran

Трек про расставание "Девочка, танцуй" знают все. Оттого и интереснее послушать, как в своём знаменитом и неповторимом стиле её бы исполнила группа "Кино". Цой снова жив и поёт для вас в своей узнаваемой манере. Что интересно, сгенерированная нейросетью мелодия вписывается в привычное звучание Виктора Цоя.

Как бы хит Zivert звучал в СССР

Видео © TikTok / papazyantigran