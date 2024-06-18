Песков: Общение Путина с жителями Якутска на улице не было запланировано
Общение президента России Владимира Путина с жителями Якутска, которое состоялось прямо на улице у строящегося стадиона, не было запланировано. Об этом Life.ru заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, это даже был незапланированный заезд на стадион. Здесь будут проходить детские азиатские игры (Международные спортивные игры "Дети Азии". — Прим. Life.ru). Как раз глава региона предложил заехать посмотреть", — сказал представитель Кремля.
Песков: Общение Путина с жителями Якутска на улице не было запланировано. Видео © Life.ru
Напомним, во вторник, 18 июня, Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию. В ходе поездки российский лидер уже посетил креативный кластер "Квартал труда" в Якутии, где ему показали в том числе образцы военной продукции, и оставил там автограф. В Якутске глава государства пообщался с земскими и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток, и назвал развитие ДВ приоритетом для России на весь XXI век. Кроме того, президент уже провёл встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым. Сразу после визита в Якутск Путин планирует полететь с государственным визитом в КНДР.
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