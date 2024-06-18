Песков: Общение Путина с жителями Якутска на улице не было запланировано

Общение президента России Владимира Путина с жителями Якутска, которое состоялось прямо на улице у строящегося стадиона, не было запланировано. Об этом Life.ru заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, это даже был незапланированный заезд на стадион. Здесь будут проходить детские азиатские игры (Международные спортивные игры "Дети Азии". — Прим. Life.ru). Как раз глава региона предложил заехать посмотреть", — сказал представитель Кремля.