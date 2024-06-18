ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 11:59

Песков: Общение Путина с жителями Якутска на улице не было запланировано

Общение президента России Владимира Путина с жителями Якутска, которое состоялось прямо на улице у строящегося стадиона, не было запланировано. Об этом Life.ru заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, это даже был незапланированный заезд на стадион. Здесь будут проходить детские азиатские игры (Международные спортивные игры "Дети Азии". — Прим. Life.ru). Как раз глава региона предложил заехать посмотреть", — сказал представитель Кремля.

Песков: Общение Путина с жителями Якутска на улице не было запланировано. Видео © Life.ru

Life.ru спросил у военного эксперта, какое оружие показали Путину в Якутии
Life.ru спросил у военного эксперта, какое оружие показали Путину в Якутии

Напомним, во вторник, 18 июня, Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию. В ходе поездки российский лидер уже посетил креативный кластер "Квартал труда" в Якутии, где ему показали в том числе образцы военной продукции, и оставил там автограф. В Якутске глава государства пообщался с земскими и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток, и назвал развитие ДВ приоритетом для России на весь XXI век. Кроме того, президент уже провёл встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым. Сразу после визита в Якутск Путин планирует полететь с государственным визитом в КНДР.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Политика
  • Общество
  • Только на Life
  • Саха (Якутия), Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров