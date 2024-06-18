Life.ru спросил у военного эксперта, какое оружие показали Путину в Якутии
Во время посещения креативного кластера "Квартал труда" в Якутии президенту России Владимиру Путину показали в том числе образцы военной продукции, применяемой в зоне специальной военной операции (СВО). Возле одного из стендов глава государства задержался подольше: его внимание привлёк автомат, и Life.ru выяснил какой.
Внимание Путина на выставке в Якутии привлёк стенд с автоматом. Видео © Life.ru
"Похоже на АК-74 с боковой планкой — для крепления различных прицельных приспособлений, конструктивно предусмотренных базовым образцом", — предположил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
АК-74 до сих пор является штатным индивидуальным стрелковым оружием Вооружённых сил России. АК-74М построен на классической схеме АК, отличающейся надёжностью функционирования, в том числе в затруднённых условиях эксплуатации, высокой технологичностью производства и лёгкостью в освоении личным составом с любым уровнем подготовки.
Напомним, сегодня, 18 июня, Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию. В ходе поездки лидер РФ ознакомится с достижениями республики, встретится с работающими на Дальнем Востоке специалистами, а также учащимися Высшей школы музыки им. В.А. Босикова. Вместе с тем Путин проведёт встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым.
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