"Путин рулит!": Президента России восторженно встретили жители Якутска
Президента России встретили на улицах Якутска криками "Путин рулит!"
Президент Владимир Путин во время визита в Якутск вышел из машины кортежа и поприветствовал жителей города, которые встретили его возле стадиона, где пройдут торжественные церемонии открытия и закрытия Игр "Дети Азии". Российского лидера встретили громкими аплодисментами и криками: "Путин рулит". Глава государства подошёл прямо к толпе и обменялся рукопожатиями со всеми желающими, а один из местных жителей даже заявил, что считает себя похожим на президента.
Президента России встретили на улицах Якутска криками "Путин рулит!" Видео © Life.ru
"Ну, мы все друг на друга похожи", — сказал в ответ Владимир Путин.
Отметим, что президент России регулярно проделывает такой трюк — останавливает кортеж, чтобы пообщаться с жителями городов, которые он посещает. Так было и с жителями Торжка, которые встречали президента с плакатами, и с жителями села в Чувашии, которые ждали президента на улице в мороз несколько часов. А в сентябре прошлого года Путин остановил кортеж, чтобы пожать руки людям у Дивеевского монастыря.
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