"Путин рулит!": Президента России восторженно встретили жители Якутска

Президент Владимир Путин во время визита в Якутск вышел из машины кортежа и поприветствовал жителей города, которые встретили его возле стадиона, где пройдут торжественные церемонии открытия и закрытия Игр "Дети Азии". Российского лидера встретили громкими аплодисментами и криками: "Путин рулит". Глава государства подошёл прямо к толпе и обменялся рукопожатиями со всеми желающими, а один из местных жителей даже заявил, что считает себя похожим на президента.