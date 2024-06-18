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18 июня, 11:57

"Путин рулит!": Президента России восторженно встретили жители Якутска

Президента России встретили на улицах Якутска криками "Путин рулит!"

Президент Владимир Путин во время визита в Якутск вышел из машины кортежа и поприветствовал жителей города, которые встретили его возле стадиона, где пройдут торжественные церемонии открытия и закрытия Игр "Дети Азии". Российского лидера встретили громкими аплодисментами и криками: "Путин рулит". Глава государства подошёл прямо к толпе и обменялся рукопожатиями со всеми желающими, а один из местных жителей даже заявил, что считает себя похожим на президента.

Президента России встретили на улицах Якутска криками "Путин рулит!" Видео © Life.ru

"Ну, мы все друг на друга похожи", — сказал в ответ Владимир Путин.

Отметим, что президент России регулярно проделывает такой трюк — останавливает кортеж, чтобы пообщаться с жителями городов, которые он посещает. Так было и с жителями Торжка, которые встречали президента с плакатами, и с жителями села в Чувашии, которые ждали президента на улице в мороз несколько часов. А в сентябре прошлого года Путин остановил кортеж, чтобы пожать руки людям у Дивеевского монастыря.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
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