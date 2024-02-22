Путин пообщался с жителями чувашского села, вышедшими встретить его кортеж
Президент России Владимир Путин вышел пообщаться с жителями чувашского села, несколько часов ожидавшими проезда президентского кортежа.
Путин пообщался с жителями чувашского села, вышедшими встретить его кортеж. Видео © Life.ru
"За Россию!", "Здоровья вам!", "Мы всегда будем за вас, только за вас!", "Мы вас очень любим!" — приветствовал народ российского лидера.
Селяне снимали происходящее на камеры, благодарили главу государства, кричали "Ура!". Президент обратил внимание на российский флаг у одной из женщин. На его вопрос она ответила, что государственный символ всегда хранится дома. Также Путин коротко переговорил с мальчиком, находившимся в толпе, отметив, что тот совсем замёрз.
Life.ru напоминает, 22 февраля президент РФ совершил небольшое турне по регионам Поволжья, посетив Татарстан и Чувашию. В Казани политик сел за штурвал реактивного бомбардировщика Ту-160, а после прокатился на КамАЗе. Кроме того, российский лидер посетил фельдшерско-акушерский пункт в селе Рындино и оценил работу телемедицины.
Кадр из видео Life.ru