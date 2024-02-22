Путин пообщался с жителями чувашского села, вышедшими встретить его кортеж

"За Россию!", "Здоровья вам!", "Мы всегда будем за вас, только за вас!", "Мы вас очень любим!" — приветствовал народ российского лидера.

Селяне снимали происходящее на камеры, благодарили главу государства, кричали "Ура!". Президент обратил внимание на российский флаг у одной из женщин. На его вопрос она ответила, что государственный символ всегда хранится дома. Также Путин коротко переговорил с мальчиком, находившимся в толпе, отметив, что тот совсем замёрз.