Квиз: Лишь единицы скажут, какого цвета были эти предметы из мультика "Крокодил Гена"
Красное или всё-таки синее — какое пальто носит крокодил Гена? А что за цвет у вертолёта, в котором прилетит волшебник? Давайте проверим, насколько хорошо вы помните мультфильм про зелёного и плоского гражданина!
17 июня во многих странах мира отмечают День крокодила. В честь этого мы вспомнили самого милого и доброго из пресмыкающихся. Полюбившиеся нам истории о дружбе крокодила Гены и Чебурашки стали символом советского детства и вырастили не одно поколение. Мультфильм выполнен в традиционном стиле с характерной тому времени палитрой: цвета мягкие, создающие добрую и тёплую атмосферу. А в центре композиции — зелёный крокодил в красном пальто. Или всё-таки в синем? Приготовьтесь вернуться в детство и проверьте, сможете ли вы вспомнить основные цвета любимого кукольного мультфильма.
Крокодил Гена многому научил нас, когда мы были детьми, но получать новые знания никогда не поздно. Если вы успешно справились с нашей головоломкой, то проверьте, сколько знаменитостей вы угадаете, если те вдруг станут толстяками. А этот квиз специально для опытных огородников. Сможете определить овощ по фото рассады?
Кадр из мультфильма "Крокодил Гена", режиссёр Роман Качанов, сценаристы Эдуард Успенский, Роман Качанов / Kinopoisk