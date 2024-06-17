Квиз: Лишь единицы скажут, какого цвета были эти предметы из мультика "Крокодил Гена"

17 июня во многих странах мира отмечают День крокодила. В честь этого мы вспомнили самого милого и доброго из пресмыкающихся. Полюбившиеся нам истории о дружбе крокодила Гены и Чебурашки стали символом советского детства и вырастили не одно поколение. Мультфильм выполнен в традиционном стиле с характерной тому времени палитрой: цвета мягкие, создающие добрую и тёплую атмосферу. А в центре композиции — зелёный крокодил в красном пальто. Или всё-таки в синем? Приготовьтесь вернуться в детство и проверьте, сможете ли вы вспомнить основные цвета любимого кукольного мультфильма.