Квиз: Сколько знаменитостей вы угадаете, если те вдруг станут толстяками?

Многие знаменитости оказываются в центре внимания благодаря своей гламурной внешности и подтянутому телу, полученному с помощью истощающего графика работы и вечной диеты. Мы позволили себе творческую вольность и представили, как могли бы выглядеть эти популярные лица, если бы разрешили себе съесть тортик после шести. Сможете ли вы узнать их за этой необычной маскировкой?