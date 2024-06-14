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14 июня, 14:00

Квиз: Сколько знаменитостей вы угадаете, если те вдруг станут толстяками?

Вы когда-нибудь задумывались, как могли бы выглядеть ваши любимые звёзды с парой лишних килограммов? Несколько преувеличенных, но не менее очаровательных фото селебрити с избыточным весом — сколько отгадаете?

Многие знаменитости оказываются в центре внимания благодаря своей гламурной внешности и подтянутому телу, полученному с помощью истощающего графика работы и вечной диеты. Мы позволили себе творческую вольность и представили, как могли бы выглядеть эти популярные лица, если бы разрешили себе съесть тортик после шести. Сможете ли вы узнать их за этой необычной маскировкой?

Эти звёзды следят за своим здоровьем и физической формой, регулярно занимаясь спортом и придерживаясь здорового питания. А если вы так и не успели уменьшить цифру на весах к лету, читайте, как эти пять привычных фраз из детства не дают нам похудеть.

Квиз: только опытные огородники отгадают все 6 овощей по фото рассады
Квиз: только опытные огородники отгадают все 6 овощей по фото рассады
Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Александра Иванова
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