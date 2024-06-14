Семёна Слепакова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Суд оштрафовал Слепакова* на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента
Комика Семёна Слепакова* оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за отсутствия плашки иноагента в его контенте в Интернете. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Признать Слепакова* виновным… назначить наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", — огласила решение судья Таганского районного суда Москвы.
Отмечается, что это первый "иноагентский" штраф уехавшего в Израиль артиста. Его представитель на судебное заседание не явился. Слепакова* привлекли к ответственности за две публикации без маркировки в мессенджере "Телеграм".
Напомним, Слепаков* покинул Россию после начала спецоперации и занял ярую проукраинскую позицию, после чего решил распрощаться с недвижимостью в стране. В апреле 2023 года он попал в реестр иностранных агентов, но задумал обжаловать решение. Однако суд отклонил его претензии. Ранее Life.ru сообщал, что против Слепакова* потребовали возбудить уголовное дело за пародию на хит Shaman.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
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