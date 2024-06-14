Семёна Слепакова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Комика Семёна Слепакова* оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за отсутствия плашки иноагента в его контенте в Интернете. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что это первый "иноагентский" штраф уехавшего в Израиль артиста. Его представитель на судебное заседание не явился. Слепакова* привлекли к ответственности за две публикации без маркировки в мессенджере "Телеграм".