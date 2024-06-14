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14 июня, 09:22

Семёна Слепакова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Суд оштрафовал Слепакова* на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Комика Семёна Слепакова* оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за отсутствия плашки иноагента в его контенте в Интернете. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Признать Слепакова* виновным… назначить наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", — огласила решение судья Таганского районного суда Москвы.

Отмечается, что это первый "иноагентский" штраф уехавшего в Израиль артиста. Его представитель на судебное заседание не явился. Слепакова* привлекли к ответственности за две публикации без маркировки в мессенджере "Телеграм".

Комик-иноагент Семён Слепаков избавляется от последнего бизнеса в России
Комик-иноагент Семён Слепаков избавляется от последнего бизнеса в России

Напомним, Слепаков* покинул Россию после начала спецоперации и занял ярую проукраинскую позицию, после чего решил распрощаться с недвижимостью в стране. В апреле 2023 года он попал в реестр иностранных агентов, но задумал обжаловать решение. Однако суд отклонил его претензии. Ранее Life.ru сообщал, что против Слепакова* потребовали возбудить уголовное дело за пародию на хит Shaman.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / slepakovsemyon

Никита Никонов
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