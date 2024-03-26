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26 марта, 09:10

Комик-иноагент Семён Слепаков избавляется от последнего бизнеса в России

Семён Слепаков* сбежал в Израиль после начала СВО. Обложка © URA.RU / TASS

Семён Слепаков* сбежал в Израиль после начала СВО. Обложка © URA.RU / TASS

Актёр и музыкант Семён Слепаков*, сбежавший в Израиль после начала спецоперации, избавляется от последнего бизнеса в России. По данным SHOT, он уже подал заявление о ликвидации своего ИП, через которое получал деньги за рекламу и исполнение других контрактов. Решение о ликвидации бизнеса уехавшего комика налоговая должна принять 1 апреля.

Осенью 2023 года Слепаков продал свои роскошные апартаменты в самом центре Москвы. С тех пор у него не осталось недвижимости в России. Слепаков известен как участник Comedy Club, а также исполнитель песен, в том числе политической и социальной тематик. Ранее он выступал за команду КВН "Сборная Пятигорска".

Минимум 5 млн рублей заработал на россиянах комик Незлобин после отъезда
Минимум 5 млн рублей заработал на россиянах комик Незлобин после отъезда

А ранее Life.ru писал, что уехавший в Испанию комик Руслан Белый* зарегистрировал в России компанию, состоящую из рекордного количества иностранных агентов. Контора под названием "Большая семёрка" будет заниматься работой с информацией.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Марина Калегина
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