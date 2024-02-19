Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе в феврале

Появилось видео, как агент СБУ в Запорожской области минирует машину под видом инвалида

Президент Киргизии Жапаров посетит Россию 20–21 февраля и встретится с Путиным

Над Брянской областью сбили украинский реактивный беспилотник самолётного типа

Минобороны показало брошенную украинскую военную технику под Авдеевкой

В России предложили давать адвоката для детей, пострадавших от сексуального насилия

Мины-ловушки и натовское оружие: Российские сапёры начали разминирование Авдеевки

Евросоюз прощается с НАТО, ожидая президентства Трампа

Российский военачальник допустил новое контрнаступление ВСУ

Британские ВМС приняли сигнал бедствия от атакованного судна вблизи Йемена

Минимум 5 млн рублей заработал на россиянах комик Незлобин после отъезда

19 февраля, 07:46
Комик Александр Незлобин. Обложка © nezlobin.com

Комик Александр Незлобин. Обложка © nezlobin.com

Минимум пять миллионов рублей заработал на россиянах комик Александр Незлобин после своего отъезда из РФ. По данным SHOT, шоумен оставил в собственности квартиру в центре Москвы и успешно сдаёт её уже два года.

Телеграм-канал узнал, что Незлобин, распродавший недвижимость после переезда в США, не стал избавляться от одного довольно выгодного актива — 75-метровой двушки на улице Спиридоновке — рядом с Патриаршими прудами в Москве. Арендаторов семья юмориста нашла одновременно со своим отъездом — в начале 2022 года. Они проживают там до сих пор. Квартиры с такими параметрами сдаются в среднем от 250 тысяч рублей в месяц: за это время релокант-стендапер заработал более пяти миллионов.

Выступаем за копейки: Как в Америке Алексей Панин, Максим Покровский и Александр Незлобин готовы на всё, чтобы выжить
Выступаем за копейки: Как в Америке Алексей Панин, Максим Покровский и Александр Незлобин готовы на всё, чтобы выжить

Напомним, что после бегства из России в феврале 2022 года Незлобин планировал зарабатывать на хлеб гастролями. Весной – летом 2022 года он объявил о большом европейском туре, часть доходов от которого пообещал отправить на помощь Украине. Но тур не состоялся, потому что билеты не продавались. Комик даже жаловался на трудности выживания в США. Но затем, как узнал Life.ru, дела у него пошли лучше. Позже стало известно, что Незлобин продал московскую недвижимость: шоумен избавился от ещё одной квартиры в центре столицы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!