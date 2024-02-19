Минимум 5 млн рублей заработал на россиянах комик Незлобин после отъезда 19 февраля, 07:46 Комик Александр Незлобин. Обложка © nezlobin.com

Минимум пять миллионов рублей заработал на россиянах комик Александр Незлобин после своего отъезда из РФ. По данным SHOT, шоумен оставил в собственности квартиру в центре Москвы и успешно сдаёт её уже два года.

Телеграм-канал узнал, что Незлобин, распродавший недвижимость после переезда в США, не стал избавляться от одного довольно выгодного актива — 75-метровой двушки на улице Спиридоновке — рядом с Патриаршими прудами в Москве. Арендаторов семья юмориста нашла одновременно со своим отъездом — в начале 2022 года. Они проживают там до сих пор. Квартиры с такими параметрами сдаются в среднем от 250 тысяч рублей в месяц: за это время релокант-стендапер заработал более пяти миллионов.

Напомним, что после бегства из России в феврале 2022 года Незлобин планировал зарабатывать на хлеб гастролями. Весной – летом 2022 года он объявил о большом европейском туре, часть доходов от которого пообещал отправить на помощь Украине. Но тур не состоялся, потому что билеты не продавались. Комик даже жаловался на трудности выживания в США. Но затем, как узнал Life.ru, дела у него пошли лучше. Позже стало известно, что Незлобин продал московскую недвижимость: шоумен избавился от ещё одной квартиры в центре столицы.

Авторы Александра Вишнякова