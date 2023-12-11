Выживающий в США комик Незлобин распродаёт московскую недвижимость Комик Александр Незлобин продал московскую квартиру 11 декабря, 08:27 5319 5319 Комик Александр Незлобин. Обложка © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

Комик Александр Незлобин, после начала спецоперации уехавший в США, продал московскую недвижимость. По данным SHOT, шоумен избавился от квартиры в центре столицы.

Комик Александр Незлобин продал московскую квартиру. Видео © SHOT

Как пишет телеграм-канал, Незлобин продал свою двушку в центре Москвы в конце октября. Квартира площадью 54 квадрата находится на Каретном Ряду в Тверском районе. Такие в среднем стоят 43 миллиона рублей. Дом был построен по специальному проекту для сотрудников Большого театра, рядом находится пять станций метро.

При этом комик ранее жаловался на финансовые трудности из-за переезда в США, однако на прошлой неделе стендапер решил покритиковать коллег по цеху Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова. Незлобин заявил, что в Америке он обустроился уже лучше, чем в Москве, а комики, оставшиеся в России, ему просто завидуют.

Напомним, что после бегства из России в феврале прошлого года Незлобин планировал зарабатывать на хлеб гастролями. Весной – летом 2022 года он объявил о большом европейском туре, часть доходов от которого пообещал отправить на помощь Украине. Но тур не состоялся, потому что билеты не продавались. Комик даже жаловался на трудности выживания в США. Но затем, как узнал Лайф, дела у него пошли лучше.

Авторы Александра Вишнякова