Успенской вернули иск к Киркорову из-за слов о "попрошайке"
Адвокат Добровинский: Суд отклонил иск Успенской к Киркорову на 10 млн рублей
Любовь Успенская и Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uspenskayalubov_official, fkirkorov
Суд отклонил иск певицы Любови Успенской к Филиппу Киркорову на десять миллионов рублей. Адвокат Александр Добровинский в беседе с Life.ru объяснил, почему было принято такое решение.
"Неправильная подсудность. Как говорится, на деревню дедушке", — пояснил Добровинский.
Напомним, ранее Успенская подала ответный иск о защите чести и достоинства на сумму десять миллионов рублей к Филиппу Киркорову. Адвокат артистки рассказала, что она обратилась в суд из-за слов певца о "попрошайке". Киркоров тоже ранее подал иск против Успенской. Артист потребовал взыскать с певицы десять миллионов рублей за оскорбления в свой адрес во время интервью на ютуб-канале "Алёна, блин!" Народного артиста особенно возмутило, что Успенская назвала его женоненавистником.