ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 09:51

Успенской вернули иск к Киркорову из-за слов о "попрошайке"

Адвокат Добровинский: Суд отклонил иск Успенской к Киркорову на 10 млн рублей

Любовь Успенская и Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uspenskayalubov_official, fkirkorov

Любовь Успенская и Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uspenskayalubov_official, fkirkorov

Суд отклонил иск певицы Любови Успенской к Филиппу Киркорову на десять миллионов рублей. Адвокат Александр Добровинский в беседе с Life.ru объяснил, почему было принято такое решение.

"Неправильная подсудность. Как говорится, на деревню дедушке", — пояснил Добровинский.

Филипп Киркоров объяснил Life.ru, почему подал иск на Успенскую и куда направит отсуженное
Филипп Киркоров объяснил Life.ru, почему подал иск на Успенскую и куда направит отсуженное

Напомним, ранее Успенская подала ответный иск о защите чести и достоинства на сумму десять миллионов рублей к Филиппу Киркорову. Адвокат артистки рассказала, что она обратилась в суд из-за слов певца о "попрошайке". Киркоров тоже ранее подал иск против Успенской. Артист потребовал взыскать с певицы десять миллионов рублей за оскорбления в свой адрес во время интервью на ютуб-канале "Алёна, блин!" Народного артиста особенно возмутило, что Успенская назвала его женоненавистником.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Филипп Киркоров
  • Любовь Успенская
  • Комментарии Лайфу
  • Александр Добровинский
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров