Любовь Успенская потребовала с Киркорова десять миллионов рублей за "попрошайку"

Певица Любовь Успенская подала ответный иск в суд о защите чести и достоинства на сумму десять миллионов рублей к артисту Филиппу Киркорову. Адвокат исполнительницы шансона и романсов Елена Сенина рассказала, что Успенская обратилась в суд из-за слов Киркорова о "попрошайке".

Сенина рассказала, что ранее Киркоров в интервью назвал Успенскую "попрошайкой", которая "клянчит шмотки и подарки". Теперь певица требует, чтобы артист опроверг сказанное. Известно, что адвокат изначально направила Киркорову досудебную претензию, однако он на неё никак не отреагировал.