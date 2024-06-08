Любовь Успенская потребовала с Киркорова десять миллионов рублей за "попрошайку"
Адвокат Сенина: Певица Успенская подала иск к Киркорову на сумму 10 млн рублей
Любовь Успенская и Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певица Любовь Успенская подала ответный иск в суд о защите чести и достоинства на сумму десять миллионов рублей к артисту Филиппу Киркорову. Адвокат исполнительницы шансона и романсов Елена Сенина рассказала, что Успенская обратилась в суд из-за слов Киркорова о "попрошайке".
"Мы подали иск в Басманный суд Москвы", — приводит РИА "Новости" слова адвоката.
Сенина рассказала, что ранее Киркоров в интервью назвал Успенскую "попрошайкой", которая "клянчит шмотки и подарки". Теперь певица требует, чтобы артист опроверг сказанное. Известно, что адвокат изначально направила Киркорову досудебную претензию, однако он на неё никак не отреагировал.
Филипп Киркоров тоже ранее подал иск против Любови Успенской. Артист потребовал взыскать с певицы десять миллионов рублей за оскорбления в свой адрес во время интервью на ютуб-канале "Алёна, блин!". Народного артиста особенно возмутило, что Успенская назвала его женоненавистником. Киркоров заявил Life.ru, что верит в справедливость российского правосудия и потратит отсуженное у Успенской на благотворительность.