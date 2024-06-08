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8 июня, 15:26

Любовь Успенская потребовала с Киркорова десять миллионов рублей за "попрошайку"

Адвокат Сенина: Певица Успенская подала иск к Киркорову на сумму 10 млн рублей

Любовь Успенская и Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Любовь Успенская и Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певица Любовь Успенская подала ответный иск в суд о защите чести и достоинства на сумму десять миллионов рублей к артисту Филиппу Киркорову. Адвокат исполнительницы шансона и романсов Елена Сенина рассказала, что Успенская обратилась в суд из-за слов Киркорова о "попрошайке".

"Мы подали иск в Басманный суд Москвы", — приводит РИА "Новости" слова адвоката.

Сенина рассказала, что ранее Киркоров в интервью назвал Успенскую "попрошайкой", которая "клянчит шмотки и подарки". Теперь певица требует, чтобы артист опроверг сказанное. Известно, что адвокат изначально направила Киркорову досудебную претензию, однако он на неё никак не отреагировал.

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Филипп Киркоров тоже ранее подал иск против Любови Успенской. Артист потребовал взыскать с певицы десять миллионов рублей за оскорбления в свой адрес во время интервью на ютуб-канале "Алёна, блин!". Народного артиста особенно возмутило, что Успенская назвала его женоненавистником. Киркоров заявил Life.ru, что верит в справедливость российского правосудия и потратит отсуженное у Успенской на благотворительность.

Дарья Нарыкова
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