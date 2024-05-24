Разочарована: Успенская пересеклась с Киркоровым во время съёмок и не стала скрывать гнева

У Успенской и Киркорова затяжной конфликт, который пошёл на новый виток из-за пластического хирурга Тимура Хайдарова. Поп-король является "флагманским" пациентом его клиники. Хайдаров "переделывал" его тело уже несколько раз, а благодарный Киркоров при любом удобном случае выступает его медийным "адвокатом". А вот с Успенской — всё иначе. Она утверждает, что в 2019 году Хайдаров уговорил её бесплатно поправить грудь, так как увидел в этом необходимость. В итоге королева шансона покинула его клинику не только с новой грудью, но и пережившими вмешательство животом, руками и ягодицами. Операция дала осложнение, певица утверждает, что врач пытался купить её молчание. Итогом стали судебные тяжбы, и обострившийся конфликт с Киркоровым. Успенская недоумевает, почему поп-король делает такую рекламу Хайдарову, которого она считает чуть ли не "мясником".