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24 мая, 11:00

Разочарована: Успенская пересеклась с Киркоровым во время съёмок и не стала скрывать гнева

Успенская разочарована наличием Киркорова в жюри "Новой Фабрики звёзд"

У Любови Успенской и Филиппа Киркорова конфликт из-за Хайдарова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/uspenskayalubov_official, fkirkorov

У Любови Успенской и Филиппа Киркорова конфликт из-за Хайдарова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/uspenskayalubov_official, fkirkorov

Звезду российского шансона Любовь Успенскую разочаровало присутствие Филиппа Киркорова в жюри "Новой фабрики звёзд". Об этом журналистам откровенно рассказа сама певица.

У Успенской и Киркорова затяжной конфликт, который пошёл на новый виток из-за пластического хирурга Тимура Хайдарова. Поп-король является "флагманским" пациентом его клиники. Хайдаров "переделывал" его тело уже несколько раз, а благодарный Киркоров при любом удобном случае выступает его медийным "адвокатом". А вот с Успенской — всё иначе. Она утверждает, что в 2019 году Хайдаров уговорил её бесплатно поправить грудь, так как увидел в этом необходимость. В итоге королева шансона покинула его клинику не только с новой грудью, но и пережившими вмешательство животом, руками и ягодицами. Операция дала осложнение, певица утверждает, что врач пытался купить её молчание. Итогом стали судебные тяжбы, и обострившийся конфликт с Киркоровым. Успенская недоумевает, почему поп-король делает такую рекламу Хайдарову, которого она считает чуть ли не "мясником".

Со своим оппонентом Киркоровым Любовь Залмановна встретилась на новой "Фабрике". Она спела на проекте с двумя финалистками – Марией Гордеевой и Нонной Еганян, а Филипп Бедросович сидел в жюри.

"Единственное, что меня разочаровалоэто присутствие Киркорова в жюри, но в целом финал удался", — приводит слова дивы шансона портал "Страсти".

"За него всё отдам и потеряю я": Чем Любовь Успенская так насолила Киркорову, что он требует 12 млн
"За него всё отдам и потеряю я": Чем Любовь Успенская так насолила Киркорову, что он требует 12 млн

Кстати, у Хайдрова — снова проблемы. В феврале пациент его клиники, продюсер Пётр Гаврилов скончался через 10 дней после операции по уменьшению желудка. Причиной смерти бизнесмена стало острое воспаление брюшины. В связи с инцидентом суд принял решение о приостановке деятельности IQ Plastique на три месяца.

Марина Калегина
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