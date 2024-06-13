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13 июня, 14:30

Квиз: только опытные огородники отгадают все 6 овощей по фото рассады

Как быстро они растут! Казалось, ещё вчера были семенами, а уже сегодня красуются в тарелке с салатом. Проверьте свои знания в области садоводства с помощью нашей увлекательной озеленительной викторины.

Июнь — сезон многих полезных овощей! Морковь и горошек, редис и фасоль — все они будут радовать наши желудки, если позаботиться о том, чтобы вовремя их высадить. Можете ли вы идентифицировать эти овощи на ранней стадии роста? Освобождайте подоконники и приготовьтесь испачкать руки в этом увлекательном путешествии!

Независимо от того, являетесь ли вы опытным садоводом или только начинаете свой путь через тернии к здоровым саженцам, продолжайте углублять свои знания. Читайте про шесть невероятно ядовитых растений, которые лучше выкинуть из дома.

Эти 8 лайфхаков по выращиванию огурцов принесут тонну урожая — собирать устанете
Эти 8 лайфхаков по выращиванию огурцов принесут тонну урожая — собирать устанете
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Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik / cookie_studio

Александра Иванова
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