Квиз: только опытные огородники отгадают все 6 овощей по фото рассады

Июнь — сезон многих полезных овощей! Морковь и горошек, редис и фасоль — все они будут радовать наши желудки, если позаботиться о том, чтобы вовремя их высадить. Можете ли вы идентифицировать эти овощи на ранней стадии роста? Освобождайте подоконники и приготовьтесь испачкать руки в этом увлекательном путешествии!