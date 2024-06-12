Эти 8 лайфхаков по выращиванию огурцов принесут тонну урожая — собирать устанете

Выращивание огурцов может быть увлекательным и приятным занятием, особенно если вы следуете некоторым лайфхакам, которые помогут вам получить хороший урожай. Мы собрали полезные советы по выращиванию хрустящих плодов!

1. Выберите правильный сорт

Различные семена огурцов приносят разные плоды — как выбрать лучший? Фото © Freepik

Выберите сорт огурцов, который подходит для вашего региона и условий выращивания. Некоторые сорта лучше подходят для открытого грунта, а другие — для теплицы. Продумайте заранее, как и где будете выращивать овощи, — это очень важно.

2. Правильная подготовка почвы — залог успеха

Обеспечьте почву питательными веществами, добавив компост или перегной перед посадкой огурцов. Убедитесь, что земля имеет хорошую дренажную способность.

3. Правильно поливайте

Огурцы любят влажность, поэтому регулярно поливайте растения, особенно в период плодоношения. Избегайте пересыхания или переувлажнения почвы. Особенно важно следить за этим, если овощи растут в теплице.

4. Огурцам нужна поддержка

Подвязывание огурцов — важное действие, про которое часто забывают. А это помогает им плодоносить. Фото © ТАСС / Максим Киселёв

Не бросайте огурчики! Используйте опоры или сетки для поддержки растений. Это поможет им расти вертикально, сэкономит место и облегчит сбор урожая.

5. Не забывайте про удобрения

Регулярно подкармливайте огурцы минеральными или органическими удобрениями для обеспечения хорошего роста и развития растений. Удобрять нужно тщательно, недостаточно напитать почву только перед посадкой.

6. Долой боковые побеги

Регулярно удаляйте боковые побеги у огурцов, чтобы растения могли сконцентрировать энергию на развитии плодов. Однако не стоит удалять абсолютно все побеги, для каждого сорта есть определённые правила. Поэтому перед посадкой необходимо тщательно изучить, как ухаживать за выбранными растениями.

7. Защищайте от вредителей

Если вы не хотите лишиться урожая, то не пренебрегайте этим правилом! Применяйте меры защиты от вредителей, таких как улитки или насекомые. Можно использовать натуральные методы: полив тёплой водой, обработка почвы песком. Или использовать биологические препараты, например: фитоспорин М, гамаир и другие.

8. Вовремя собирайте урожай

Урожай огурцов нужно собирать вовремя, иначе растение перестанет плодоносить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / svetlaya_strana_omsk

Собирайте огурцы регулярно, когда они достигают нужного размера, чтобы стимулировать новое плодоношение. Важно не сорвать плоды слишком рано, чтобы не повредить стебель. Когда огурцы созрели, они легко отходят.